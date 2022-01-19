Поощряет РФ дальнейшую агрессию: в МИД Украины возмущены заявлением словацкого министра про Крым

Поощряет РФ дальнейшую агрессию: в МИД Украины возмущены заявлением словацкого министра про Крым

Министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал неудачными санкции против России, принятые из-за оккупации Крыма.

В Министерстве иностранных дел возмутились высказыванием министра экономики Словакии Рихарда Сулика о том, что якобы вернуть захваченный Крым невозможно. Такое заявление украинские дипломаты назвали неприемлемым и ставящим под сомнение территориальную целостность Украины.

Об этом в комментарии ТСН заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций", — отметил Николенко.

По его словам, разговоры о возвращении к business as usual с РФ (привычного порядка ведения дел — Ред.), грубо нарушившей международное право, захватившей Крым и начавшей вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Кремль к дальнейшей агрессии.

Николенко обратил внимание, что комментарии Сулика диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС по противодействию российской агрессии против Украины.

МИД Украины требует публичного опровержения министром своих высказываний, "не способствующих развитию дружественных украинско-словацких отношений".

Напомним, что вице-премьер — министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал неудачными санкции против России, принятые из-за оккупации Крыма.

"Санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Надо смотреть вперед и строить отношения", — говорил скандальный министр.

Напомним, что французский телеканал попал в скандал, изобразив оккупированный Крым как часть России.

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