"Попробуем все юридические механизмы": Украина будет пытаться освободить Саакашвили из грузинской тюрьмы

"Попробуем все юридические механизмы": Украина будет пытаться освободить Саакашвили из грузинской тюрьмы

Малюська подчеркнул, что Саакашвили — не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии.

Украина будет всеми правовыми способами пытаться вернуть в Украину третьего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, пишет "Украинская правда".

Также читайте Пьет воду и чай: Саакашвили пройдет медицинский осмотр и будет принимать лекарства

"Мы будем стараться, а дадут ли нам — это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии ... Власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут ... Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы как-то это урегулировать", — отметил он.

Между тем во вторник, 19 октября, соберется консилиум врачей по вопросу состояния здоровья экс-президента.

Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает Интерфакс-Украина.

"Пока неизвестно, в какое время дня состоится консилиум, но на нем будет принято решение — госпитализировать или нет Саакашвили", — рассказал он после посещения Руставской тюрьмы.

Кипшидзе также отметил, что его пациент готов сдать любые анализы и пройти любые тесты.

Напомним:

Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту главы государства. К слову, по возвращении Михо в Грузию против него открыли еще одно дело — о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.

1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту главы государства. К слову, по возвращении Михо в Грузию против него открыли еще одно дело — о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным. В МИД заявили, что ищут оптимальный вариант возвращения Саакашвили в Украину.

Почти в критическом состоянии: последние новости о Михаиле Саакашвили от журналистки Лизы Вадачкории

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку