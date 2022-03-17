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"Попросите сказать слово "паляныця": Шмигаль дал совет британскому министру, которому позвонил по телефону мошенник

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"Попросите сказать слово "паляныця": Шмигаль дал совет британскому министру, которому позвонил по телефону мошенник

Кабинет Министров Украины

Мошенник пытался провести разговор с Уоллесом от имени Шмыгаля.

Министру обороны Великобритании Бену Уоллесу 17 марта позвонил мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Оба чиновника уже отреагировали на инцидент.

О телефонном звонке сначала сообщил британский министр в Сети.

"Сегодня самозванец, назвавший себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и, когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", – написал Уоллес.

Шмигаль с юмором отреагировал на звонок мошенника и посоветовал британскому министру использовать кодовое слово "паляныця".

"В следующий раз, господин министр Воллес, перед началом разговора попросите сказать слово "паляныця". Несмотря на любые попытки российской дезинформации, мир видит, что правда за Украиной", — написал украинский премьер в Сети.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах ликвидировать украинского героя Степана Бандеру. В ответ на это "Бандера" не смог сдержать эмоций и "ответил" председателю Чечни, использовав даже нецензурную брань – такой видеомем и другие курьезные сообщения распространили в Сети.

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