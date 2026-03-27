"Популизм и лицемерие": блогер об отказе Разумкова перечислять зарплату на ВСУ
Народный депутат Дмитрий Разумков отказался отдавать зарплату на ВСУ, несмотря на то, что ранее громко пиарился на теме повышенных депутатских выплат, которые публично критиковал.
На это обратил внимание блоггер и общественный деятель Евгений Прокопишин, назвав подобное поведение "популизмом и лицемерием".
"Популизм и лицемерие вместо реальных дел. Депутат Дмитрий Разумков выдал очередное популистическое шоу с трибуны Верховной Рады, в котором вновь раскритиковал бюджет, нехватку денег на ВСУ и программу с МВФ, а даже выступил за отмену налогов (после этого точно денег в бюджете прибавится). депутатам, на что некоторые другие депутаты ему посоветовали отдавать сумму своего повышения на нужды ВСУ, как это делают некоторые депутаты”, - напомнил блоггер.
Он отметил, что с тех пор прошло уже 3 месяца – и ни одной гривны из этих надбавок от Разумкова и его межфракционного парламентского объединения "Умная политика" на ВСУ так и не поступило.
"А там, на секундочку, уже накапало более 6 млн грн. Свой кошелек оказался более родным. Именно так выглядят популизм и цинизм, которых Разумков наверняка набрался у своих учителей из Партии Регионов", - констатировал Прокопишин.