Попытка аннексии территорий Украины: Великобритания вызвала российского посла

МИД Великобритании вызвал посла России, чтобы выразить протест против попытки аннексии Москвой более 15% территории Украины.

Об этом пишет издание Evening Standard.

"Великобритания вызывает российского посла после выступления Путина. Российский посол был вызван Министерством иностранных дел, чтобы выразить протест против аннексии Москвой более 15 процентов территории Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал так называемые документы о "присоединении" украинских оккупированных территорий к РФ.

В ОБСЕ осудили попытку аннексии территорий Украины Россией. Там заявили, что Путин разрушает принцип территориальной целостности, который есть в основополагающих принципах ОБСЕ и международном порядке.

Зеленский срочно обратился к украинцам из-за заявления Путина

Читайте также: