Попытка РФ привести к власти в Киеве пророссийский лидер и реакцию мира. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В контексте военной агрессии со стороны РФ особую роль может играть план Кремля привести пророссийского политика к власти в Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном МИД Великобритании. Читать дальше –>
- Глубокая обеспокоенность вызвала в Белом доме заявление МИД Великобритании о намерениях России привести к власти в Украине лояльное ей руководство. В то же время, в МИД РФ назвали заявление Лондона дезинформацией и провокационной деятельностью. Читать дальше –>
- В 67-летнем возрасте скончался музыковед Тарас Мельник, известный как соучредитель и многолетний директор музыкального фестиваля "Червона Рута". Читать дальше –>
- В Луцке от поражения током погибла девушка около 20-летнего возраста. Читать дальше –>
- Орнитолог рассказал, почему нельзя готовить пернатых и подпускать к ним детей. Читать дальше –>