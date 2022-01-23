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Попытка РФ привести к власти в Киеве пророссийский лидер и реакцию мира. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Попытка РФ привести к власти в Киеве пророссийский лидер и реакцию мира. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В контексте военной агрессии со стороны РФ особую роль может играть план Кремля привести пророссийского политика к власти в Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном МИД Великобритании. Читать дальше –>
  • Глубокая обеспокоенность вызвала в Белом доме заявление МИД Великобритании о намерениях России привести к власти в Украине лояльное ей руководство. В то же время, в МИД РФ назвали заявление Лондона дезинформацией и провокационной деятельностью. Читать дальше –>
  • В 67-летнем возрасте скончался музыковед Тарас Мельник, известный как соучредитель и многолетний директор музыкального фестиваля "Червона Рута". Читать дальше –>
  • В Луцке от поражения током погибла девушка около 20-летнего возраста. Читать дальше –>
  • Орнитолог рассказал, почему нельзя готовить пернатых и подпускать к ним детей. Читать дальше –>

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