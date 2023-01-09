"Попытка взорвать демократию": в США отреагировали на протесты в Бразилии

В США осудили нападения на президентские институции в Бразилии.

Соединенные Штаты Америки осудили насилие, к которому прибегли сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонара, стремившиеся захватить здания офиса президента, парламента и Верховного суда.

Об этом сообщил в сервисе микроблогов Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

We condemn the attacks на Brazil's Presidency, Congress, and Supreme Court today. Использование violence к attack democratic institutions is always unacceptable. We join @lulaoficial в urging немедленно завершить эти действия. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 8, 2023

«Мы осуждаем нападения на президентский офис, Конгресс и Верховный суд Бразилии. Использование насилия для нападения на демократические институты всегда неприемлемо. Мы присоединяемся к призыву Лулы да Силвы немедленно прекратить эти действия», – отметил руководитель Госдепа.

Великобритания конденция любого действа на подземную демократию в Бразилии. Предприниматель Биден подчеркивает трудоемкость и нашу поддержку для Brazil's democratic institutions является непреодолимым. Brazil's democracy will not be shaken by violence. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) January 8, 2023

"Соединенные Штаты осуждают любые попытки взорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима. Демократию Бразилии не поколеблет насилие", — прокомментировал ситуацию советник президента Джо Байденйя по вопросам национально.

Ситуация в Бразилии

Тысячи протестующих штурмовали правительственные здания в Бразилии. Сторонники бывшего президента пока не могут смириться с его проигрышем на выборах, хотя после них уже прошло несколько месяцев.

В ответ на протесты в Бразилии привлекли силовиков для возобновления порядка в столице. Президент Бразилии пообещал, что достигнет жесткого наказания участников беспорядков.

Уже через несколько часов количество задержанных за участие в протестах в Бразилии превысило 400 человек.

Читайте также:

Главу Бразилии экстренно госпитализировали | Новости мира