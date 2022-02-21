Попытки Эрдогана организовать встречу Зеленского и Путина продолжаются

Калин подчеркнул, что Турция и дальше будет прилагать усилия для урегулирования кризиса и снятия напряжения путем переговоров и диалога.

Турция прилагает усилия для урегулирования кризиса вокруг Украины, спровоцированного РФ, путем переговоров и диалога, в том числе для проведения встречи президентов Украины и России.

Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин, пишет Haber Türk.

"Предложение нашего президента устроить встречу лидеров России и Украины – это действительно важнейшее, самое конкретное предложение по урегулированию кризиса. Попытки нашего президента сделать это физически или иным образом продолжаются", — сказал Калин.

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По его словам, предположительно, в ближайшее время состоится еще один телефонный звонок Эрдогана Путину, во время которого будет вновь рассмотрен этот вопрос. Так же идет подготовка к визиту Путина в Турцию

Калин подчеркнул, что Турция и дальше будет прилагать усилия для урегулирования кризиса и снятия напряжения путем переговоров и диалога.

Напомним:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за стягивания войск РФ к украинской границе. В этой связи Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам приезжал в Киев для встречи с украинским руководством.

Москва откликнулась на предложение Эрдогана устроить встречу президентов в Турции | Новости мира

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