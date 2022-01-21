Попытки Кремля создать зоны влияния остаются ключевым вызовом европейской безопасности – представитель Украины в ОБСЕ

Манипуляционные возражения Россией новых планов вторжения в Украину не изменяют реальность.

Российский ревизионизм и попытки Кремля вновь создать зоны влияния остаются ключевым вызовом европейскому порядку безопасности.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

"Попытки вновь создать зоны влияния свидетельствуют, что российский ревизионизм остается ключевым вызовом европейскому порядку безопасности, и подчеркивают необходимость решительных действий в защиту Хельсинкского декалога. Именно эта решимость раньше помогла в прошлом трансформировать общий политический дискурс в Европе по конфронтации в сотрудничество, и сегодня она снова нужна в этих целях", — заявил дипломат.

Он также поблагодарил делегации стран-участниц за высказанную во время прошедшего заседания поддержку Украины. "Первое заседание Постоянного совета на прошлой неделе продемонстрировало нашу непреклонную солидарность и единство в отклонении требований России наложить вето на право суверенных государств определять свое будущее, а также в призыве к Москве прекратить агрессию против соседних стран, включая Украину. Это было бы лучшей гарантией безопасности для будущего, стабильности и процветания Европы", — добавил Цымбалюк.

Манипуляционные возражения Россией новых планов вторжения в Украину не изменяют реальность: "Россия уже оккупировала часть украинского Донбасса и Крыма в 2014 году, когда Украина была нейтральной по букве и духу". Он также указал на то, что Россия продвигает избирательность в соблюдении принципов ОБСЕ и "подвергает сомнению наше общее обязательство их защищать".

"Необходимы сильные политические мессиджи и дальнейшие практические шаги, чтобы предотвратить новые агрессивные действия, в частности операции "под фальшивым флагом", со стороны России, которая продолжает наращивать свои силы как вдоль границ Украины, так и на временно оккупированной территории", — подчеркнул Цымбал.

Он отметил, что Украина не представляет угрозы для Российской Федерации, в то время как Россия проводит учения и военные мероприятия. Посол отметил, что нет никаких обоснованных оснований для того, чтобы содержать у границы с Украиной более 106 тыс. военнослужащих, 1500 танков, 3600 боевых бронированных машин и более 2000 единиц артиллерии. При этом часть подразделений опрокидывается из дальневосточных регионов РФ, а также объявляются новые совместные военные учения у северной границы Украины.

"Это равнозначно угрозе применения силы, которая запрещена по международному праву, включая Устав ООН и Хельсинкский декалог, не правда ли?" — резюмировал глава украинской миссии в ОБСЕ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает. Его заявление содержало намек на слова главы Белого дома о том, что санкции против России будут разными в зависимости, совершит ли Кремль "незначительное вторжение" или решится на полномасштабное нападение.

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