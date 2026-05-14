Ангела Меркель и Путин / © Associated Press

Попытки привлечь бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель к переговорам могут быть частью стратегии Кремля по переводу официального переговорного процесса в более неформальный формат личных договоренностей.

Об этом рассказал эксперт аналитического центра Solid info Тарас Семенюк, передает Эспрессо.

По словам эксперта, Меркель уже давно не находится у власти, однако теоретически могла бы быть вовлечена в переговорный процесс в формате неофициальных контактов.

«Меркель уже давно на пенсии и, возможно, она и могла бы быть полезна в переговорах, в частности, как постоянные вояжи Виткоффа и Кушнера в Москву от США. Это формат неформальных переговоров», — пояснил Семенюк.

Впрочем, он подчеркнул, что такой формат не может гарантировать реальный мир и безопасность.

«Если мы говорим о настоящем мире, а не о кулуарных договоренностях, то мир фиксируется представителями официальных властей сторон. Ни Кушнер, ни Виткофф, ни Меркель не могут быть гарантами безопасности потом», — отметил эксперт.

Семенюк подчеркнул, что у прежних политиков нет необходимых институциональных полномочий для ведения официальных переговоров такого уровня.

По его словам, со стороны Германии такие переговоры могут вести только действующий канцлер или министр иностранных дел.

Эксперт также считает, что диктатор Путин пытается умышленно перевести переговорный процесс в неформальную плоскость без четкой ответственности сторон.

«Путин пытается вывести официальный трек в неформальный формат, где нет ответственности, а где существует, извините, разговор по понятиям, что ближе Путину и президенту США», — сказал Семенюк.

Он добавил, что не видит эффективности в возможном назначении Меркель или какого-либо другого отставного политика в переговорный процесс.

Кроме того, эксперт усомнился, что сама Меркель захочет возвращаться к активной дипломатической деятельности.

«Впрочем, Меркель Путину поняла и они сотрудничали годами», — добавил Семенюк.

Ранее сообщалось, что в европейских политических кругах все активнее обсуждают кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на роль посредника с Россией.

Мы ранее информировали, что в ЕС начали работу над планом по возможным переговорам с Россией, и этот процесс должен стартовать не с компромиссов, а с конкретных требований к Кремлю.

