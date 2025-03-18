Путин предпринимает попытки склонить Трампа к уступкам, выгодным России: в ISW рассказали детали

Дональд Трамп анонсировал переговоры с Путиным во вторник, 18 марта, и "хочет увидеть, смогут ли они положить конец войне".

Президент России Владимир Путин частично отстоял свои интересы в контексте предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Это позволит Кремлю получить превентивные уступки от президента США Дональда Трампа в предстоящих переговорах по прекращению войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете отметили, что Трамп анонсировал переговоры с Путиным во вторник 18 марта и "хочет увидеть, смогут ли (он и Путин) положить конец войне". Американский лидер добавил, что они с Путиным будут "говорить о земле", "электростанции" и "распределении определенных активов".

В Институте напомнили, что 11 марта Соединенные Штаты и Украина согласились с предложением о 30-дневном прекращении огня, которое зависит от "одобрения и одновременного выполнения (этого плана) Россией".

В предложении отмечалось, что Украина и США намерены сформировать свои переговорные группы и немедленно приступить к переговорам для достижения крепкого мира. В то же время стороны разграничили временное прекращение огня и предстоящие переговоры об окончательном мирном урегулировании.

Однако 13 марта Путин отверг предложение о временном прекращении огня и заявил, что прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны.

"Таким образом Путин отклонил один из основных принципов предложения США и Украины - что временное перемирие должно предшествовать формальным переговорам о завершении войны", - отметили в ISW.

По словам аналитиков, в предложении Украины и США о временном прекращении огня отмечалось, что стороны обсуждают вопрос возвращения военнопленных, задержанных гражданских лиц и принудительно депортированных украинских детей, и подчеркнули, что это потребует будущих переговоров с Россией. В то же время, отметили в Институте, в проекте прекращения огня не упоминается о переговорах с Россией касательно украинской территории, энергетической инфраструктуры или активов.

В отчете напомнили, что Путин предлагал 13 марта позвонить Трампу и обсудить "вопросы", связанные с предложением о перемирии и дальнейшей способностью Украины мобилизовать силы и получать военную помощь от партнеров и союзников - вопросы, которые не были включены в предложение Украины и США о временном прекращении огня.

Таким образом, убеждены в ISW, Путин пытается изменить последовательность переговоров, чтобы заставить Трампа сделать предварительные уступки по вопросам, которые не являются частью украино-американского предложения о временном прекращении огня, но являются частью военных целей России.

"Принятие этих российских требований в контексте переговоров о немедленном прекращении огня, приведет к потере США и Украиной ценных рычагов влияния во время будущих переговоров по обеспечению длительного мира", - убеждены в Институте изучения войны.

Изменилась ли стратегическая позиция Кремля

В ISW уверены, что Россия не отказалась от своего намерения уничтожить суверенитет Украины.

Об этом свидетельствуют следующие факторы:

Во-первых , Кремль требует в переговорах зафиксировать нейтральный статус Украины и отказ НАТО принимать страну в Североатлантическом союзе в будущем. Российское "вето" по выбору страны по этим вопросам будет равнозначным отрицанию способности Украины делать выбор относительно своих альянсов и механизмов безопасности как суверенного и независимого государства.

, Кремль требует в переговорах зафиксировать нейтральный статус Украины и отказ НАТО принимать страну в Североатлантическом союзе в будущем. Российское "вето" по выбору страны по этим вопросам будет равнозначным отрицанию способности Украины делать выбор относительно своих альянсов и механизмов безопасности как суверенного и независимого государства. Во-вторых, Кремль в дальнейшем отказывается от перспективы введения в Украину европейских миротворцев и называет их "контингентами" НАТО, что противоречит позициям США и Украины по этому вопросу.

В Москве заявляют, что любые переговоры касательно будущих международных миротворческих миссий в Украине, должны проводиться только после заключения окончательного мирного соглашения для завершения войны, а также только если обе стороны согласятся, что для реализации соглашения нужна международная поддержка. Кремль, похоже, пытается диктовать сроки и последовательность переговоров, требуя, чтобы окончательные мирные переговоры предшествовали любым обсуждениям миротворческих миссий в послевоенной Украине.

При этом Россия жестко отвергает любое участие стран Европы в миротворческих миссиях после войны - в противовес позициям США и Украины по этому вопросу. Это при том, что существенное европейское участие критически важно для любого мирного урегулирования, которое установит в Украине длительный мир.

"Красные линии" Украины в переговорах

В Институте изучения войны также напомнили условные "красные линии", которые официальный Киев установил в будущих переговорах с Россией о завершении войны.

Так, сильная украинская армия, подкрепленная гарантиями безопасности, остается важнейшим компонентом устойчивого мира в Украине и сдерживания будущей российской агрессии. Любое мирное соглашение не должно содержать никаких ограничений на производство оружия или военную мощь, и что Украина должна в дальнейшем работать над созданием самодостаточного оборонно-промышленного сектора для сдерживания дальнейшей агрессии РФ.

Кроме того, Киев не планирует уступать свою территориальную целостность и суверенитет и никогда не признает контроль России над оккупированными территориями Украины.

В ISW убеждены, что обсуждение постоянного статуса оккупированных украинских территорий, должно стать надлежащей частью переговоров об окончательном завершении войны.

Соглашение о временном перемирии

На прошлой неделе в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и Соединенных Штатов.

Американская сторона предложила полное прекращение огня на 30 дней по всей линии фронта. Украинская делегация согласилась с этой идеей, но при условии, что российские захватчики также прекратят боевые действия.

Однако в Кремле не поддержали идею временного перемирия. Путин до сих пор не дал окончательного согласия на прекращение огня и намекнул, что Украина использует эти 30 дней для усиления своих Вооруженных сил.

Напомним, аналитики ISW заявили, что Путин не откажется от своих планов по Украине. Восстановление российского наступления "почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

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