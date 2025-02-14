Пора исправить ошибки 2014 года: Линдси Грэм об окончании войны в Украине

Путин напал на Украину в 2014 году, потому что знал, что мир ему это позволит. Но сейчас нужно сделать все необходимое, что не было сделано 10 лет назад, и остановить войну.

Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время участия в панельной дискуссии "Strategic Investment: Future of US – Ukraine Security Cooperation".

"Я очень согласен с тем, что Трамп говорит с Путиным. Он разговаривал с ним. С чем я не согласен, так это с тем, что мир теряет сдерживание. Почему бы нам не закончить эту войну? Ладно, они вторглись в Грузию в 2008 году. Они вторглись в Украину в 2014 году. В 2014 году мы вообще не дали Украине оружие. Мы предоставили вам одеяла, но у нас не было политики предоставления вам того, в чем вы нуждались, чтобы защитить себя. Верно? Мы не вспомнили ничего о последствиях последующего вторжения. Мы не увидели подходящего момента, чтобы интегрировать наши экономики посредством соглашений по минералам", – перечислил сенатор ошибки, допущенных миром по поддержке Украины.

Он отметил, что миру сейчас лучше сделать все, что не было сделано в 2014 году.

"Потом они [россияне – ред.] снова вернулись [в 2022 году – ред.]. Поэтому вместо того, чтобы волноваться о том, кому звонит Трамп, почему бы нам не поговорить о том, как это произошло? Джон Маккейн на каждой конференции здесь говорил, что Путин отстой, что он лжец. И Путин был здесь [в Мюнхене – ред.]. А все переживают по поводу телефонного звонка. Где вы были, когда нам нужно было остановить Путина?" – заявил Грэм.

По его словам, во время первого президентства Дональда Трампа Путин не нападал на Украину, потому что "боялся Трампа".

"Почему он вторгся в 2014 году? Потому что он знал, что это сойдет ему с рук", — отметил Линдси Грэм.

Напомним, Зеленский заявил, что США никогда не рассматривали реальное вступление Украины в НАТО. Поэтому он заверил, что если Украина не станет членом НАТО, мы сделаем НАТО в Украине.

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