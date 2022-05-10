"Пора остановить привилегии для граждан России": Зеленский обратился с призывом к Мальте

"Пора остановить привилегии для граждан России": Зеленский обратился с призывом к Мальте

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Мальту заблокировать недвижимость, принадлежащие гражданам России яхты, а также деятельность в стране российских компаний.

Пора остановить привилегии для граждан России, начиная с "золотых паспортов", и заканчивая "двойным гражданством", заявил глава государства.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении к народу и политикам Мальты 10 мая.

"Не позволяйте использовать свой остров, проверяйте, кто из россиян пытается спрятаться, используя вашу юрисдикцию и вашу землю. Блокируйте недвижимость, яхты, принадлежащие россиянам, российские IT- и Blockchaine компании, российские пропагандистские каналы. Это не просто бизнес, это структуры, связанные с российским государством", – призвал президент Украины.

Зеленский также затронул тему угрозы продовольственного и миграционного кризиса в связи с войной в Украине. Так, глава государства отметил, что "вы также можете ощутить негативные последствия кризисов в соседних регионах".

"Учитывая, что суда под вашим флагом используются, в частности, для транспортировки российской нефти, каждый доллар и каждый евро, который вы сможете заработать, будут прикрыты большими болезненными потерями, если все-таки не удастся остановить продовольственный и миграционный кризис, если российское вторжение уйдет далее в Европу", – заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украине нужно оружие – самолеты, вертолеты, специальная артиллерия, поскольку сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя.

Президент Украины обратился к политикам и народу Мальты

Напомним, в этом же обращении президент Украины заявил, что Россия блокирует все возможные варианты эвакуации раненых военных с мариупольского завода "Азовсталь".

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