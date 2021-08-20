"Пора вернуться в реальность": на Банковой раскритиковали решение Кличко об отказе от участия в СНБО

"Пора вернуться в реальность": на Банковой раскритиковали решение Кличко об отказе от участия в СНБО

На Банковой говорят, что Кличко успел бы вернуться на заседание СНБО из Черниговщины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя отказ мэра Киева Виталия Кличко в участии СНБО из-за поездки в Черниговскую область, заявил, что это мол отговорка.

Об этом Михаил Подоляк сказал в комментарии НВ.

Подоляк иронически назвал Кличко "чрезвычайно креативным и смелым". По его словам, из Черниговской области в Киев можно вернуться за два с половиной часа и успеть на заседание.

Кроме того, Подоляк заявил, что Кличко как глава КГГА должен быть сегодня в Киеве, "где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия".

"Отговорка о поездке в Черниговской области ради мелкого пиарного задания — это только доказательство того, насколько власть в Киеве далека от реальности... Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверное знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы?", — заявил Подоляк.

Советник председателя Офиса президента выразил убеждение, что мэру Киева пора возвращаться "прежде всего в реальность".

"Пиар и кражи — это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти", — добавил советник главы ОП.

Напомним, 20 августа мэра Киева Виталия Кличко пригласили на заседание СНБО. Однако посетить городской глава его не сможет, потому что поехал в рабочую поездку в Черниговскую область.

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