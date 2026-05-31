Диктатор Путин

Конечная цель диктатора Путина остается уничтожение украинской государственности, однако для достижения этой цели он сталкивается с нехваткой человеческого ресурса на фронте.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал командир 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По его словам, Силы обороны Украины существенно нарастили возможности по уничтожению живой силы противника, что оказывает непосредственное влияние на способность российской армии вести наступательные действия.

«Конечная цель Путина — уничтожение Украинской государственности, он ищет варианты. Сейчас мы начали говорить о Черниговской области. Почему? У Путина не хватает солдат, потому что Силы обороны Украины уже пятый месяц, выполняя задачи министра обороны, главкома, по решению Ставки и президента Украины, нарастили возможности по уничтожению противника на передней линии», — отметил Федоренко.

Он объяснил, что именно пехота является основным инструментом продвижения русских войск.

Ведь именно живая сила продвигается вперед, поэтому и является основным движущим инструментом врага. Наши Силы обороны в течение пяти месяцев уничтожают больше — в разрезе одного месяца — чем Россия способна поставить в строй. И как следствие, им не кем штурмовать так интенсивно, как они того бы хотели», — подчеркнул командир.

По его словам, из-за этого рушатся определенные Кремлем сроки по оккупации украинских территорий.

Федоренко заявил, что Россия создает предпосылки для дальнейшего наращивания человеческого ресурса.

«В РФ внутри страны создают следующие предпосылки: первое — перепись населения, с точки зрения военнообязанных, которые прикреплены к военкоматам, то есть готовят предпосылку к принудительной мобилизации», — сказал он.

В то же время, по его словам, диктатор Путин пытается вовлечь в войну Беларусь.

«Параллельно диктатор Путин толкает самопровозглашенного белорусского президента Лукашенко, чтобы тот ввязался в войну. Потому что для Путина в момент времени это дополнительное количество воинов, которые способны зажечь еще одну часть линии боевого столкновения», — отметил Федоренко.

Он добавил, что в таком случае Украине пришлось бы опрокидывать часть сил на северное направление.

«Соответственно, украинским защитникам придется с основных направлений снимать какое-то количество сил и средств, чтобы противодействовать вызову в Черниговской области, который будет со стороны Беларуси», — пояснил военный.

По его мнению, угроза со стороны Беларуси остается актуальной, хотя пока Лукашенко не демонстрирует готовность напрямую вступать в войну.

Отдельно Федоренко убежден, что Россия осознает собственные проблемы на фронте и пытается найти способы вернуть себе тактическую инициативу.

«Россия сейчас осознает, что проигрывает, и Путин ищет инструменты, чтобы иметь возможность вернуть в свою пользу тактическую инициативу и говорить об определенных достижениях», — заявил он.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг Малой Токмачки.

«Русская пропаганда уже третий месяц говорит о Малой Токмачке, я убежден, что россияне не знают, где расположен этот населенный пункт. Более того, они не способны проанализировать его стратегическое или тактическое значение на поле боя», — сказал Федоренко.

Он отметил, что населенный пункт остается под контролем украинских войск.

«Когда нет достижений, то пропаганда начинает: „Малая Токмачка… Малая Токмачка….Малая Токмачка“. И они еще и неправду говорят, потому что Малая Токмачка под контролем Сил обороны Украины, а Россия третий месяц рассказывает о ее захвате», — отметил командир.

Он добавил, что одним из инструментов влияния Кремля остается террор гражданского населения Украины.

«И для того чтобы переломить эту ситуацию, Путин ищет инструменты, и террор украинского населения — один из этих инструментов влияния на украинское общество», — подытожил Федоренко.

Ранее сообщалось, что война РФ против Украины приобрела черты позиционного противостояния, подобного Первой мировой, где незначительные продвижения сопровождаются большими потерями живой силы.

