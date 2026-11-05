Поражение Трампа на выборах играет на руку Китаю, но Си готовится к противостоянию с США — Reuters

Си Цзиньпин все равно готовится к противостоянию с США / © Associated Press

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Разгромное поражение республиканцев Дональда Трампа может укрепить позиции Китая в торговых переговорах с Вашингтоном. Однако Пекин вряд ли будет в восторге от неудачи президента США, чей преемник может оказаться менее уступчивым. В частности, это связано с Тайванем.

Об этом пишет Reuters.

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Избиратели США, разозленные ростом стоимости жизни, усиливавшейся торговыми войнами Трампа с Китаем и другими странами, настроены против Республиканской партии. На выборах они передали демократам контроль над Конгрессом.

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Некоторые политические аналитики считают, что такая политическая покорность должна сделать Трампа более осторожным по поводу нарушения хрупкого торгового перемирия с Пекином. Это дает Китаю потенциальное преимущество в переговорах, которые должны быть возобновлены в ноябре.

Отмечается, что разделенный политический ландшафт Вашингтона также дает Пекину простор для укрепления и диверсификации своих торговых связей, прежде чем к власти придет потенциально менее дружественная в Китай администрация США.

«Китайцы очень реалистично настроены на то, что новый президент может очень отличаться (от Трампа)», — сказал Шэнь Вэйчжун, бывший чиновник Министерства иностранных дел Китая.

«Но если у нас есть еще два года стабильности, это уже хорошо для Китая. Чем больше времени у нас есть, тем лучше мы можем быть подготовлены к окончательному противостоянию на Тайване или, возможно, к очередной торговой войне», — добавил он.

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Однако, по словам других аналитиков, следующие два года могут быть не столь просты для Пекина. Риск состоит в том, что Трамп, ограниченный у себя дома, станет более агрессивным в стремлении к победам во внешней политике. В то же время Конгресс, контролируемый демократами, может сильнее давить на него, чтобы разморозить продажу оружия Тайваню, являющегося красной линией для Пекина.

«Есть больше внешнеполитических действий, которые Трамп может предпринять, но которые являются нетрадиционными и невыразимыми», – сказал старший аналитик по вопросам Китая Чим Ли из Economist Intelligence Unit.

«Общее направление политики США и Китая не обязательно изменится. Но я думаю, что беспокойство касается менее традиционных вопросов внешней политики, которые будут иметь неожиданные последствия для Китая», – сказал он.

Главным беспокойством является эскалация войны с Ираном в более широкий региональный конфликт. Это может спровоцировать устойчивый рост мировых цен на нефть, угрожать энергетической безопасности Китая и нарушить связи Пекина на Ближнем Востоке.

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В краткосрочной перспективе внимание сосредотачивается на неизбежных торговых переговорах. В частности, Трамп должен встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре, а затем в Майами в декабре на саммите G20.

Подчеркивают, что на кону перемирия в торговой войне, срок действия которой истекает в январе, которое в прошлом году предотвратило серьезное потрясение мировой экономики.

«Пекин может заключить, что политические проблемы Трампа означают, что ему нужно соглашение больше, чем Китаю, что побуждает китайских переговорщиков настойчивее давить на снижение тарифов и другие уступки США», – отметил Крейг Синглтон, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, американского аналитического центра.

«Однако это также чревато просчетом, который подорвет стабильность, которую пытается сохранить Си», – добавил он.

Трамп неоднократно выступал против того, что он считает несправедливой торговлей Китая с Вашингтоном, введя трехзначные тарифы на китайские товары вскоре по возвращении в должность, чтобы решить проблему торгового дисбаланса, который, по его словам, «убивает» Штаты.

Однако с тех пор он значительно смягчил свой тон, приветствуя Си на двух грандиозных саммитах в Пекине и Вашингтоне, которые не принесли почти никаких ощутимых экономических побед.

Эксперты отмечают, что дружеские отношения Трампа с Си контрастируют с его предшественником-демократом Джо Байденом, неоднократно вызывавшим гнев в Китае комментариями по вопросам прав человека и обещанием, что США защитят Тайвань, если Пекин нападет. Некоторые из потенциальных преемников Трампа, как государственный секретарь Марко Рубио, также считаются более воинственными по отношению к Китаю.

«После промежуточных выборов Трамп может быть еще менее склонен нарушать стабильные отношения, которые он наладил с Китаем», – сказал У Синьбо, профессор Шанхайского университета Фудань, консультирующий Министерство иностранных дел Китая.

Кроме торговли, Трамп также может попытаться заручиться помощью Пекина для обеспечения других побед во внешней политике, поскольку время его президентства подходит к концу. В частности, окончание войны между Россией и Украиной или организация очередного саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Аналитики считают, что Пекин, поддерживающий глубокие торговые связи с Россией и Северной Кореей, может использовать этот рычаг влияния в обмен на уступки Трампу.

Но после лет сотрудничества преимущественно с Трампом Пекин теперь предстает перед Конгрессом, который гораздо более решительно настроен давить на вопросы прав человека, тщательно проверять китайские инвестиции и предоставить Тайваню пакет вооружений на 14 миллиардов долларов, который Трамп, по его словам, удерживает как «разменную карту» в переговорах с Си. В то же время, Китай претендует на Тайвань и требует прекратить продажу оружия.

«Китайцы точно решительно отреагируют на это», — сказал Шэнь, бывший чиновник Министерства иностранных дел Китая, назвав это «риском номер один» после промежуточных выборов.

Промежуточные выборы в США – главное:

По предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США, Республиканская партия теряет большинство в Сенате. Демократы уже получили необходимое для контроля над верхней палатой 51 место. Особенно показательно, что среди них Техас, Канзас и Южная Каролина, где представители Демократической партии не побеждали в течение нескольких десятилетий. Кроме того, они еще могут получить большинство и в Палате представителей.

Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс. Он похвалил демократов за успешную избирательную кампанию. Однако он признался, что результаты голосования его удивили.

В то же время демократы готовятся усилить контроль над администрацией Трампа и провести расследование ее деятельности. Известно, что новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. Это может значительно ограничить политические возможности американского лидера.

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