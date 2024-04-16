Поражение Украины без помощи, позор Запада и переговоры с Путиным: главное из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности победы в войне без оружия от партнеров, назвал "позором" позицию спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона по поводу помощи, а также — "позором" страх Запада поражения России. А еще глава государства раскрыл, как врагу удалось уничтожить Трипольскую ТЭС.

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У Украины нет шансов победы в войне без помощи партнеров

Зеленский откровенно заявил во время интервью, что Украина не сможет одержать победу в войне с Россией без помощи партнеров.

"Без этой помощи шансов у нас победить не будет. Надо быть гораздо сильнее твоего врага", – сказал президент.

Он сообщил, что сейчас соотношение артснарядов на фронте составляет 1 к 10 в пользу врага.

"Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они (оккупанты – ред.) нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим на 100% защищать то, что под нашим контролем, мы должны перейти от "1 к 10", до "10 к 10", – рассказал глава государства.

Почему враг смог уничтожить Трипольскую ТЭС

Зеленский проинформировал, что российские войска смогли уничтожить Трипольскую ТЭС из-за того, что у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты в связи с нехваткой помощи от союзников.

Глава государства уточнил, что во время атаки на ТЭС летели 11 ракет. Были уничтожены только первые семь вражеских целей, а остальные попали в станцию.

"Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье", – заявил президент.

Он также прокомментировал совместную защиту союзниками Израиля, благодаря чему была отражена атака со стороны Ирана. По мнению Зеленского, Израиль сам не смог бы оградиться от такого массированного удара.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – отметил глава государства.

Разделение помощи Украине и Израилю от США – это позор

Зеленский подверг критике идею спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона разделить на четыре отдельных законопроекта помощь для Украины, Израиля, Тайваня и расходы на другие приоритеты нацбезопасности.

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"Это странно. Это говорит о том, что это не вопрос безопасности, а чистая политика. Если честно, это позор для мира, позор для демократии и всех тех, кто о демократии только говорит. Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь после всего того, что произошло, на израильскую и украинскую, так это просто говорит, что это вопрос выборов в США, что это чистая политика", — подчеркнул президент.

Он обратился к мировым лидерам, у которых на первом месте – рейтинги, с предупреждением об угрозе войны в странах НАТО, если Украина потерпит поражение.

"Всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги. Они забывают, что у мертвых рейтингов нет. Если Украина провалится, будет война в других странах НАТО, и американские солдаты должны будут защищать", – заявил глава государства.

У партнеров есть перечень оружия, необходимого для победы Украины в войне

Зеленский сообщил в интервью, что у всех стран-партнеров есть перечень оружия, которое нужно Украине для победы в войне:

"Есть конкретное оружие, чтобы идти вперед, есть конкретное оружие, чтобы защитить небо, есть средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед. Все партнеры имеют этот план. Имеют на руках (список – ред.) того, что нам технически очень нужно".

Президент напомнил, что Украина противостоит большой армии РФ, у которой есть неограниченное количество людей и много снарядов.

"Это не их производство. Это производство Ирана. Они им передавали 300-350 "Шахедов" в месяц. И ежемесячно они применяли по нам такое количество", – обратил внимание глава государства.

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Зеленский – о переговорах с Путиным

Зеленский убежден, что президент РФ Владимир Путин пока не готов к переговорам, ведь ему нужна победа, которая заключается в уничтожении Украины.

"Так как же вы хотите, чтобы мы говорили с человеком, который хочет тебя убить? Просто убить. Он говорит: "Или вы часть России, или мы вас всех уничтожим".

Зеленский раскритиковал Запад за страх поражения России

Как заявил президент Украины, на Западе боятся, что Россия проиграет в войне и волнуются из-за возможного миграционного кризиса, который может произойти в случае поражения Москвы.

"Голоса идут с Запада – нам страшно, что будет с Россией, если Россия проиграет? Им что, не страшно, что мы здесь ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", – высказался Зеленский.

Он указал, что на Западе также опасаются, что в случае поражения в РФ возникнет паника и революция, и что Китай захватит часть страны-агрессора.

"Все боятся, не дай бог, что Китай будет сильным, что Путина не будет и будет много государств", — добавил глава государства.

Он также высказался об опасениях Запада по поводу будущего ядерного оружия на территории РФ: "Как будто сейчас Запад контролирует ядерное оружие. Все такие голоса, все такие месседжи – это позор".

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