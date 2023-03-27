Поражение Украины будет иметь последствия хуже Вьетнама — Моравецкий

Заявления о том, что "Украина не является жизненно важным национальным интересом для США", является обычной политической "игрой в покер".
США вряд ли ослабят поддержку Украины в ее попытке защититься от российской агрессии, невзирая на некоторые негативные заявления со стороны кандидатов в президенты от Республиканской партии.
Такое мнение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, передает FT.
Польский премьер отметил, что заявления о том, что якобы Украина не является жизненно важным национальным интересом для США, которые недавно себе позволил губернатор Флориды Рон Десантис, является обычной политической "игрой в покер" накануне выборов.
Моравецкий подчеркнул, что поражение Украины в войне будет означать для Запада последствия, которые будут гораздо хуже поражения во Вьетнаме.
Премьер Польши заявил, что в феврале провел несколько встреч с сенаторами США от обеих партий, на этих встречах его убедили, что в целом представители обеих партий придерживаются одной стороны в вопросах Украины, России и Китая.
"Я с осторожным оптимизмом смотрю на американский политический двухпартийный класс", – добавил он.
Моравецкий добавил, что сначала был разочарован высказываниями Рона Десантиса, но впоследствии губернатор Флориды изменил свое мнение по поддержке Украины.
"Думаю, все это сказано в контексте политической борьбы до выборов в следующем году. Я рассматриваю это как часть этой игры в покер", — добавил польский премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы-республиканцы раскритиковали губернатора Флориды за слова об Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США.
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