Поражение Украины будет иметь последствия хуже Вьетнама — Моравецкий

Заявления о том, что "Украина не является жизненно важным национальным интересом для США", является обычной политической "игрой в покер".

США вряд ли ослабят поддержку Украины в ее попытке защититься от российской агрессии, невзирая на некоторые негативные заявления со стороны кандидатов в президенты от Республиканской партии.

Такое мнение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, передает FT.

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Польский премьер отметил, что заявления о том, что якобы Украина не является жизненно важным национальным интересом для США, которые недавно себе позволил губернатор Флориды Рон Десантис, является обычной политической "игрой в покер" накануне выборов.

Моравецкий подчеркнул, что поражение Украины в войне будет означать для Запада последствия, которые будут гораздо хуже поражения во Вьетнаме.

Премьер Польши заявил, что в феврале провел несколько встреч с сенаторами США от обеих партий, на этих встречах его убедили, что в целом представители обеих партий придерживаются одной стороны в вопросах Украины, России и Китая.

"Я с осторожным оптимизмом смотрю на американский политический двухпартийный класс", – добавил он.

Моравецкий добавил, что сначала был разочарован высказываниями Рона Десантиса, но впоследствии губернатор Флориды изменил свое мнение по поддержке Украины.

"Думаю, все это сказано в контексте политической борьбы до выборов в следующем году. Я рассматриваю это как часть этой игры в покер", — добавил польский премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы-республиканцы раскритиковали губернатора Флориды за слова об Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США.

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