Поражение Украины обойдется Западу значительно дороже, чем поддержка сейчас - Писториус

В Германии считают, что прекращение помощи Украине приведет к тяжелым последствиям для всего мира, включая поток беженцев и растущую угрозу России и других автократий в мире.

Поддержка Украины в ее оборонной войне с Россией обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки обойдется намного дороже.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе дискуссии, организованной немецкой газетой Die Zeit.

"Мы должны осознать, что если Украина проиграет эту войну из-за того, что мы или Запад в целом перестанем поддерживать ее, то завтра Украины уже не будет. И да, поддержка Украины стоит дорого, но поражение украинцев обойдется нам гораздо дороже. Не только с точки зрения военной угрозы со стороны Путина, но и из-за потока беженцев из Украины, который это спровоцирует", — подчеркнул Писториус.

Поэтому Писториус призвал всех, кто легкомысленно призывает к прекращению поддержки Украины, потому что "это не наша война" всегда учитывать последствия. В частности, он подверг критике соответствующие призывы со стороны немецких популистских политических сил BSW и AfD.

"Те же люди, которые агитируют против беженцев, являются теми, кто провоцирует следующую волну беженцев, не поддерживая Украину. И это лишь один аспект", — отметил он.

Отдельно глава оборонного ведомства ФРГ указал на то, что своей войной против Украины Путин "растаптывает основанный на правилах международный порядок". И если позволить ему достичь своих целей, то кремлевский диктатор решит, что Запад слаб и он может делать, что хочет.

"И тогда может наступить очередь Молдовы или Грузии. Или в какой-то момент, если он (Путин - ред.) решится, зона НАТО в виде стран Балтии. Какой сигнал это посылает другим автократиям в мире, которые, по сути, только и ждут, чтобы им показали, что Запад не готов отстаивать международный порядок? И именно поэтому так важно, чтобы мы это делали (поддерживали Украину - ред.), и так долго, как это будет необходимо. И по крайней мере до тех пор, пока Украина сможет сказать, что теперь мы можем посадить Путина за стол переговоров", - заявил Писториус.

По его словам, нужно все делать, чтобы вернуть мир в Европе, но "пока нет никаких признаков того, что мирное и безопасное сосуществование с Россией вернется в ближайшее время". Министр указал на то, что пока Путин "не дал понять, что готов это сделать (пойти на мирное урегулирование — ред.), по крайней мере, на условиях, хотя бы отдаленно приемлемых для Украины".

"Я считаю, что нам следует продолжать оказывать украинцам всю возможную поддержку, чтобы они смогли оказаться в ситуации, из которой они смогут достичь этой цели. И в то же время я считаю, что мы должны быть еще более жесткими в наших санкциях против России. Все еще существует слишком много лазейок", — отметил глава оборонного ведомства ФРГ.

Напомним, The Washington Post пишет, что с обеих сторон Атлантики продолжается обсуждение относительно того, как противодействовать агрессии Владимира Путина, избегая при этом прямого конфликта с государством, обладающим крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Однако страх и неопределенность перед угрозами российского диктатора Владимира Путина вывели на передний план идею возвращения к сдерживанию в стиле "холодной войны".

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