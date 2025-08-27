- Дата публикации
«Порошенко дал заработать путину $36 млрд на "Дружбе", а теперь пытается показать причастность к подрыву этой трубы», – военные
Народный депутат Пётр Порошенко спекулирует на подрыве украинскими военными магистрального нефтепровода «Дружба» и пытается показать причастность к этой спецоперации.
При этом политик умалчивает факт, что именно во времена его президентства по этой трубе путин качал российскую нефть и заработал $36 млрд для дальнейшего вторжения в Украину, – написал военный Данило Яковлев.
«Интересно смотреть, как Пётр Порошенко примазывается к удару нашими казаками по кровеносной артерии путина – нефтепроводу "Дружба". Но Пётр молчит, что при нём путин этой же трубой годами качал нефть, готовясь к наступлению на Украину», – написал военный.
Он отметил, что по подсчётам самого Порошенко, после остановки «Дружбы» россия ежедневно теряет около 20 миллионов долларов.
«Выходит, что за 5 лет каденции Петра Алексеевича, согласно же его математике, путин заработал 36 миллиардов долларов. Представьте размер цифры! Порошенко, который сейчас примазывается к взрывам на "Дружбе", дал заработать путину на перекачке нефти 36 миллиардов долларов и пойти на Украину полномасштабным наступлением», – подчеркнул он.
Кроме того, Яковлев напомнил и о скандальной истории с «трубой Медведчука» – нефтепроводом «Самара – Западное направление». Он привёл данные «Зеркала недели», согласно которым во времена президентства Порошенко этот нефтепровод был фактически отдан путиным Порошенко в обмен на сохранение его завода в оккупированном Крыму. Именно по этим обстоятельствам против экс-президента открыто и ведётся уголовное производство.
«Поэтому, когда Пётр Алексеевич в следующий раз попробует спекулировать на Силах обороны, этому "жмуруку" стоит вспомнить, как он помог путину подготовить российскую армию к войне против Украины», – резюмировал военный.