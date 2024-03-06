Порошенко фактически затормозил вступление Украины в ЕС, — эксперт

Петр Порошенко помогает людям Орбана тормозить процесс вступления Украины в ЕС в преддверии фактического старта переговоров. Об этом сообщил политический эксперт Петр Олещук, комментируя жалобу Порошенко венгерскому еврокомиссару Оливеру Варгеи.

"Что сделал Порошенко? Он направил еврокомиссару по вопросам расширения ЕС Оливеру Варгеи письмо с жалобой на давление со стороны украинских властей и четким предложением. Идея Порошенко простыми словами состоит в следующем: если Петра Алексеевича не выпустят заграницу, он предлагает подвергнуть сомнению переговоры о вступлении Украины в ЕС. И здесь самое главное: к кому обратился Порошенко со своей просьбой. Ведь Оливер Варгеи – еврокомиссар по вопросам расширения ЕС, венгр и человек пророссийского Орбана. Варгеи уже долгое время занимается торможением пути Украины в ЕС, о чем неоднократно говорилось в стенах Европарламента", - пишет Олещук.

По словам политического эксперта, Порошенко знает бекграунд Варгеи и именно поэтому он обратился не к вице-президенту Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вере Йоуровой, что было бы логичным. А обратился именно к чиновнику, связанному с Орбаном, который делает все возможное, чтобы Украина не попала в ЕС.

"Попытки сорвать вступление в ЕС со стороны Порошенко проходят накануне фактического старта переговоров о вступлении Украины в ЕС. Если сюда прибавить 37 миллионов, которые получил Порошенко от правительства Орбана; если добавить, что Орбан – четко отрабатывает сценарий путина по принуждению Украины к переговорам и сдаче территорий; если добавить, что бывшие должностные лица Порошенко выходят с заявлениями о необходимости сдаться… то все это напоминает очень четкую статью в Уголовном кодексе. Юристы, скорее всего, назвали бы такие действия государственной изменой. Но это компетенция правоохранителей. Назвать это иначе, чем умышленный ущерб Украине на международной арене, я не могу", - резюмирует Олещук.

Как сообщалось ранее, Порошенко в конце 2023 года во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намеревался через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру. Тогда нардепу не удалось встретиться с пророссийским политиком.