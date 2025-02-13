Порошенко могут посадить на 15 лет: ГБР просит суд сократить время на ознакомление с делом

ГБР просит суд сократить Порошенко время на ознакомление с делом о государственной измене.

Государственное бюро расследований (ГБР) просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, подозреваемому в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

"Следователи Бюро подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым действующему и бывшему народным депутатам (речь идет о Петре Порошенко и Викторе Медведчуке – Ред.) и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами доказательства".

В ГБР утверждают, что завершили расследование уголовного производства по организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействия террористам "ЛНР" и "ДНР" на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.

Тогда же материалы дела переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. ГБР утверждает, что Порошенко "злоупотребляет своими процессуальными правами и не является для ознакомления с материалами производства".

В чем обвиняют Порошенко

ГБР напоминает, что Петр Порошенко подозревается в том, что он якобы "действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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По мнению следствия, своими действиями Порошенко и другие фигуранты поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций.

Порошенко грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении ряда лиц, среди которых Петр Порошенко. Впоследствии Зеленский прокомментировал санкции СНБО против Петра Порошенко.

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