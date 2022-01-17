Порошенко находится во внутреннем розыске с декабря прошлого года – МВД

Порошенко находится во внутреннем розыске с декабря прошлого года – МВД

Экс-президент был объявлен в розыск из-за "укрывательства от органов досудебного расследования".

Подозреваемый в государственной измене глава партии "Європейська солідарність" и экс-президент Украины Петр Порошенко с декабря прошлого года находится во внутригосударственном розыске.

Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел.

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По данным МВД, бывшего президента объявили в розыск 24 декабря 2021 года из-за "укрывательства от органов досудебного расследования".

Согласно данным МВД, на момент его объявления в розыск было определение суда о разрешении на задержание с целью привода.

Напомним, в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене.

Экс-президент пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт. Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили.

Уже в 11:00 в Печерском суде Киева началось заседание по избранию экс-президенту меры пресечения, прямо во время которого подозреваемый Порошенко уснул.

Прокуратура просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 млрд гривен, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

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