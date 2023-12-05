Порошенко не выпустили за границу: в Офисе президента прокомментировали ситуацию

Пограничники не разрешили пятому президенту Украины Петру Порошенко 1 декабря уехать за границу. В СБУ объяснили, что, согласно полученным контрразведывательным данным, запланированную встречу главы партии "Европейская солидарность" народного депутата Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном спецслужбы РФ планировали использовать в своих ИПСО против Украины. Украинский политик мог стать инструментом в руках российских спецслужб.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что у их лидера Петра Порошенко во время его заграничной командировки не было планов встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини" 5 декабря.

"Сегодня, учитывая сложившееся в обществе то психоэмициональное состояние, каждому политику надо осторожно относиться к словам и действиям. То есть мы сегодня слышим много политических заявлений, несмотря на то, что война никуда не ушла. Напротив, на мой взгляд, сегодня такой трудный этап, потому что, посмотрите, начало войны, потом было понятно, что мы устояли и так далее. Был адреналиновый подъем, а сегодня мы заходим в момент, когда нужно ответить, что дальше. А на этот вопрос сейчас очень тяжело ответить, какие будут перспективы, будут ли помогать, в каком объеме. Что по линии фронта, и так далее и тому подобное… Много, много вопросов. И в тот же момент мы видим много политизации определенных процессов… И вот здесь, мне кажется, было бы очень хорошо все же понимать, зачем ты делаешь тот или иной шаг, что будет дальше, какие риски он генерирует", – говорит советник главы ОП.

Поэтому, если вернуться к событиям с Петром Порошенко, то, по словам Михаила Подоляка, есть конкретная история внутрипарламентских отношений.

"Есть нормы регламента, они же договорились. Совершенно нормально, когда депутаты едут за границу. Потому что они выступают как лоббистская сила для Украины. То есть они на разных площадках говорят, что необходимо сделать, чтобы в дальнейшем поддерживать Украину. Главное – понимать, что у нас нет политического процесса, и не переводить какую-либо командировку в политическую публичную составляющую. Но это вопрос политической целесообразности, что каждый депутат выделяет для себя, что важно для Украины", — резюмировал Михаил Подоляк.

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Напомним, пятый президент Петр Порошенко не смог уехать за границу на запланированные встречи с партнерами – за пределы Украины его не выпустила пограничная служба. ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с экс-президентом Украины.

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