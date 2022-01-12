Порошенко не явился в суд: в ДБР сообщили, когда экс-президенту будут выбирать меру пресечения

Экс-президент Украины находится за границей.
В ДБР сообщили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел в суд. После возвращения нардепа 17 января ему планируют избрать меру пресечения.
Об этом сообщили в ДБР.
Государственное бюро расследований сообщило, что экс-президенту изберут меру пресечения в день его возвращения в Украину, а именно — 17 января.
"По информации из СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения. Уклонение пятым президентом Украины от выполнение процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что даст основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения", — говорится в сообщении.
В ДБР добавили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по закупке угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР". Одним из подозреваемых по делу является пятый президент Украины Петр Порошенко.
Напомним:
- 17 декабря пятый президент и народный депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко скрылся от следователей Государственного бюро расследований, когда те хотели ему вручить подозрение под Верховной Радой.
- 20 декабря, пятый президент Украины и действующий народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил статус подозреваемого в уголовном производстве по так называемому "угольному делу". Ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.
- Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины по делу о государственной измене.
- Раньше бывший президент заявил, что сейчас находится в Польше. В ДБР придет, но только тогда, когда вернется. По его словам, это будет не раньше, чем в начале января.
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