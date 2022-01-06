Порошенко объявил дату своего возвращения в Украину: он сразу же пойдет в суд

Порошенко объявил дату своего возвращения в Украину: он сразу же пойдет в суд

Пятый президент Петр Порошенко вернется в Украину и примет участие в судебном заседании.

Бывший президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, вернется в Украину 17 января этого года.

Об этом политик написал в своем Facebook.

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Он намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием.

До этого времени Порошенко будет работать "в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране".

Петр Порошенко подозревается в том, что он по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР и "ДНР", считают следователи Государственного бюро расследований.

Так, в сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщали о подозрении еще одному из действующих народных депутатов, говорится о главе политсовета "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке, и бывшем министре энергетики Владимире Демчишине. По версии следствия они подозреваются в покупке за государственные средства у ОРДЛО угля.

"Своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Это привело к подрыву экономической безопасности государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего внутренние дела Украины и ведение против нее подрывной деятельности", — подчеркнули в ДБР.

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