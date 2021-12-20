Порошенко объявили подозрение в государственной измене — Турчинов

В деле об "угольной измене" фигурирует также Виктор Медведчук.

В понедельник, 20 декабря, следователи Государственного бюро расследований вручили бывшему президенту Украины Петру Порошенко подозрение по делу о так называемой "угольной госизмене", в котором проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и эксминистр энергетики Владимир Демчишин.

Об этом сообщил бывший глава СНБО Украины, политик Александр Турчинов на срочной пресс-конференции.

Официальных подтверждений ни от правоохранителей, ни от самого Порошенко пока не было.

Известно, что ранее следователи ДБР пытались передать подозрение по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Порошенко. Также была попытка вручить документ ему лично, но он скрылся от следователей.

Напомним, ранее пятый президент Украины, а ныне народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада", который велся из студии в стенах парламента.

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