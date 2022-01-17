Порошенко отказался от получения повестки в суд: ГБР о своих действиях в аэропорту

Порошенко отказался от получения повестки в суд: ГБР о своих действиях в аэропорту

Заседание должно было начаться в 11:00

Экс-президент Петр Порошенко после прилета аэропорта "Киев" отказался от получения процессуальных документов, которые пытались вручить ему следователи Госбюро расследований.

Об этом на брифинге в ГБР советница по коммуникациям Татьяна Сапьян.

По ее словам, Порошенко пытались вручить повестку с вызовом в суд на 11:00 17 января. Впрочем, политик и его адвокаты отказались. Они заверили, что и так едут на заседание в Печерский суд.

"Петр Алексеевич Порошенко отказался от получения процессуальных документов, проигнорировав законные требования следователя. При этом находившиеся с ним лица оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях", — сообщила она.

Сапьян подчеркнул, что дело Порошенко не политическое: "Политика – политикам, факты – следователям".

К слову, в аэропорту во время паспортного контроля к Порошенко подошел сотрудник ДБР с повесткой с вызовом в суд. Кроме того, пограничники проверяли паспорт бывшего президента около 15 минут. Не отдавали его. Впрочем, потом все-таки документ вернули.

Напомним, пятому президенту выдвинули подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Сообщником пятого президента по этому делу обвинение считает нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Повестку о вызове в ДБР Порошенко пытались вручить ровно месяц назад, но политик от правоохранителей отмахнулся, сел в свой автомобиль, после чего вылетел из страны. Подозрение ему отправили по почте. Известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.

17 января Печерский суд будет избирать меру пресечения Петру Порошенко | Новости Украины

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