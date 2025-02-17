Порошенко ответил, будет ли снова баллотироваться в президенты

По мнению политика, сейчас разговоры о выборах не ко времени, они вредны.

Народный депутат Украины Петр Порошенко повторил свои намерения баллотироваться в депутаты Европарламента после вступления государства в ЕС. Он также ответил, будет ли участвовать в предстоящих президентских выборах в Украине.

Об этом Порошенко рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Журналисты напомнили политику, что в прошлом году в интервью Al Jazeera он заявил, что готов баллотироваться на следующих президентских выборах, и спросили, осталось ли у Порошенко это желание после введения санкций.

"Возможно, я как-то не так сформулировал свой ответ в интервью Al Jazeera, но он был абсолютно четкий: да, я собираюсь баллотироваться – баллотироваться на должность депутата Европейского парламента от Украины. Условием для этого является то, что Украина станет членом ЕС. Это был, хотите – троллинг, хотите – шутка, но это был ответ, который я подтверждаю и сейчас", – ответил народный депутат.

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По президентским выборам в Украине Порошенко сказал, что "президент – это кризис карьерного роста".

"Я уже всем был и выше точно не буду. Поэтому стремление, мотивации любой ценой догрызться до любой должности, поверьте мне, у меня нет. Что касается участия в тех или иных политических выборах, то, во-первых, поверьте, сейчас эти разговоры не ко времени, они вредны — это атаки на единство", — выразился политик.

Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Порошенко и еще четырех человек. После этого в СБУ объяснили причины санкций.