Порошенко пересек государственную границу с Польшей — СМИ

Порошенко удалось с третьей попытки уехать из Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко 30 мая пересек государственную границу с Польшей.

Об этом сообщили его коллега по "Евросолидарности", нардепка Виктория Сюмар и издание УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии", — написала Сюмар.

"Порошенко и его сопровождению разрешили уехать из страны", — отметили в СМИ.

Утром Порошенко заявил, что снова попытается пересечь государственную границу и обратился для этого к действующему главе государства — Владимиру Зеленскому.

Напомним, вечером в пятницу, 27 мая, у Порошенко, являющегося фигурантом так называемого "угольного дела" Медведчука, возникли трудности при пересечении границы в пункте пропуска Рава Русская на Львовщине.

"Господин Порошенко решал все", – Медведчук разоблачил новые детали вывода из госсобственности нефтепровода в 2014-м

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