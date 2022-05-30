Порошенко пересек государственную границу с Польшей — СМИ

Порошенко удалось с третьей попытки уехать из Украины.
Пятый президент Украины Петр Порошенко 30 мая пересек государственную границу с Польшей.
Об этом сообщили его коллега по "Евросолидарности", нардепка Виктория Сюмар и издание УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии", — написала Сюмар.
"Порошенко и его сопровождению разрешили уехать из страны", — отметили в СМИ.
Утром Порошенко заявил, что снова попытается пересечь государственную границу и обратился для этого к действующему главе государства — Владимиру Зеленскому.
Напомним, вечером в пятницу, 27 мая, у Порошенко, являющегося фигурантом так называемого "угольного дела" Медведчука, возникли трудности при пересечении границы в пункте пропуска Рава Русская на Львовщине.
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