Порошенко, подозреваемый в госизмене, не планировал свой визит за границу заранее – ДБР

Порошенко, подозреваемый в госизмене, не планировал свой визит за границу заранее – ДБР

Органы следствия ждут возвращения Порошенко в Украину.

Следователи Государственного бюро расследований сообщают, что пятый президент Украины и действующий депутат ВР Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, скорее всего, не планировал зарубежный визит заранее.

Об этом сообщает пресс-центр ДБР.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества пятого Президента Украины Петра Порошенко. Во время заседания его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко за границу. В то же время, следователи ДБР установили, что Порошенко заказал билеты на самолет за границу в тот день, когда ему пытались вручить повестку о вызове в ДБР.

"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты нардеп Петр Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря — через несколько часов после того, как следователи ДБР пытались вручить ему повестку о вызове . Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют ", – говорится в официальном сообщении ДБР.

Следователи ДБР подчеркнули, что органы следствия ждут возвращения из-за границы Порошенко для проведения соответствующих следственных действий и рассмотрения дела.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене".

Незадолго до Нового года, 29 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

Впоследствии в партии "Европейская солидарность" сообщили, что Печерском районном суде Киева наложено арест не только на имущество депутата, а на активы и счета "Прямого" и "5 канала ".

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