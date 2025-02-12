Порошенко подтвердил, что СНБО ввел против него санкции: что известно

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности", нардеп Петр Порошенко подтвердил, что санкции, о которых говорил в вечернем обращении Владимир Зеленский, касаются его самого.

Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

Нардеп заявил, что это решение "не стало для него новостью". Порошенко назвал санкции СНБО "антиконституционным и политически мотивированным решением".

По его словам, санкции содержат "совершенно незаконные ограничения".

"Что дальше? Ответ — очевиден. Нам нужно сохранить государство! Поэтому Единство — прежде всего вокруг Вооруженных Сил. Завтра я везу очередную партию помощи. Что меня огорчает больше всего?" Это если санкции значительно усложнят помощь моему фонду украинской армии, делу, которым наша команда жила все три года войны. Не хочу говорить сегодня о деньгах. Однако только дронов мы уже поставили 50 тысяч", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина внедряет три новых пакета санкций против России. Они будут касаться "теневого флота".

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