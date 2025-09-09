Порошенко показал новый миллиард в декларации – только за месяц обогатился, как за 6 довоенных лет

© УНИАН

Реклама

Таким образом, только за месяц нардеп обогатился в 6 раз, чем за весь довоенный 2021 год, – говорится в материале издания Факты со ссылкой на декларацию лидера "Евросолидарности", обнародованной в реестре НАПК.

Общий доход Порошенко за август составил более 932 млн грн . Для сравнения средний месячный доход политика в 2024 году составил всего 385 млн грн, в 2023 году – 120 млн грн, а в 2022 году – 119 млн грн.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доходы от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Реклама

Наибольшее количество поступлений лидер «Европейской солидарности» получил от компании Sequent / Rothschild Trust , которые обеспечили более 80% от всех доходов, остальные — возврат стоимости и проценты по облигациям международных корпораций и банков от выведенных из Украины средств.

Как известно, Петр Порошенко находится под санкциями СНБО, введенными против него вместе с госпредателем Виктором Медведчуком и другими олигархами. По информации СМИ, перед введением санкций Порошенко вывел за границу более миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, народный депутат Петр Порошенко был разоблачен на финансовых сделках с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, собирающие деньги на ВСУ, но направляющие их на заработок для лидера "Евросолидарности".