Порошенко пообещал прийти в суд, где ему будут избирать меру пресечения

Порошенко пообещал прийти в суд, где ему будут избирать меру пресечения

Экс-президент выразил сомнение, что его арестуют посля возвращения в Украину.

Бывший президент Украины, действующий народный депутат Петр Порошенко на брифинге в Варшаве сообщил, что в понедельник, 17 января, прибудет в Печерский районный суд, где будет избрана мера пресечения по делу о госизмене.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 января, из трансляции брифинга, ведущейся на Facebook-странице политика.

Выступая перед журналистами, Порошенко выразил сомнение, что его арестуют после возвращения в Украину, поскольку не видит для этого оснований. Кроме того, он выразил мнение, что президент Зеленский "сам себе навредит, если прибегнет к этому".

Напомним, ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко, которому ГБР вручило подозрение о государственной измене, вернется в Украину из-за границы 17 января.

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