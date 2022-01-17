Порошенко пожаловался, что пограничники его "не узнали" и "долго не отдавали паспорт"

Порошенко пожаловался, что пограничники его "не узнали" и "долго не отдавали паспорт"

Порошенко прилетел в Украину из Польши 17 января.

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, прилетевший 17 января из Варшавы в Киев, раскритиковал действия пограничников, длительно проверявших его паспорт.

Об этом сказал Порошенко, выступая после выхода из аэродрома.

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В частности, во время выступления Порошенко заявил, что сотрудники ДБР, часть из которых, мол, переоделась пограничниками в течение 20 минут, "пытались не допустить" его на территорию Украины. Он назвал их "инопланетянами" за то, что они требовали дополнительного подтверждения личности.

"20 минут они меня, пятого президента, пытались не допустить в Украину. Они стянули переодетых пограничников и на глазах журналистов всего мира требовали подтверждения, что я являюсь Порошенко. Они инопланетяне, потому что не узнали меня", — высказался он.

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Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемой "угольной госизмене".

Перед Новым годом, 29 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

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