Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука-Козака

В производстве экс-президент фигурирует как свидетель.

Бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в пятницу, 4 июня, пришел на допрос по делу Медведчука-Козака в Службу безопасности Украины.

Об этом рассказали в ТСН.12:00.

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Пятый президент пришел в СБУ вместе с адвокатом и сейчас дает показания по делу Медведчука. В этом производстве Порошенко выступает как свидетель. В спецслужбе сообщали, что его показания важны для всестороннего изучения дела о государственной измене: подозрения ранее выдвинули куму Путина Медведчуку и нардепу Тарасу Козаку.

К слову, 27 мая Порошенко не явился в СБУ на допрос. Его сначала перенесли на 31 мая, но по просьбе адвокатов лидера "Европейской солидарности" его перенесли.

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Как сообщалось, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктора Медведчука и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурорка Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что он передавал РФ нформация о расположении скрытого подразделения ВСУ из своего соратника Тараса Козака.

В четверг, 13 мая, в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели электронный браслет.

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