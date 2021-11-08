Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой" из-за закона об олигархах

Новый медиа-холдинг "Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав на телеканалы.
Новосозданный медиахолдинг "Свободные медиа" приобрел у Петра Порошенко корпоративные права на телеканалы "5 канал" и "Прямой".
Об этом говорится в заявлении "5 канала".
"Мы создали новый медиа-холдинг "Свободные медиа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива медиа. Отмечаем, что таким образом трудовые коллективы являются крупнейшим акционером", — говорится в сообщении.
"Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав на телеканалы. Сумма сделки не разглашается, однако отмечается, что приобретение было совершено по рыночной цене, а сделка предусматривает рассрочку.
В "5 канале" и не скрывают, что создали холдинг из-за закона Владимира Зеленского о борьбе с олигархами.
"Документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль "Свободных медиа", — отмечается в сообщении.
Владельцы "Свободных медиа" обещают в ближайшее время заключить с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Статус олигарха гражданин получает, когда, в частности, оказывает значительное влияние на СМИ.
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