Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой" из-за закона об олигархах

Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой" из-за закона об олигархах

Новый медиа-холдинг "Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав на телеканалы.

Новосозданный медиахолдинг "Свободные медиа" приобрел у Петра Порошенко корпоративные права на телеканалы "5 канал" и "Прямой".

Об этом говорится в заявлении "5 канала".

"Мы создали новый медиа-холдинг "Свободные медиа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива медиа. Отмечаем, что таким образом трудовые коллективы являются крупнейшим акционером", — говорится в сообщении.

"Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав на телеканалы. Сумма сделки не разглашается, однако отмечается, что приобретение было совершено по рыночной цене, а сделка предусматривает рассрочку.

В "5 канале" и не скрывают, что создали холдинг из-за закона Владимира Зеленского о борьбе с олигархами.

"Документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль "Свободных медиа", — отмечается в сообщении.

Владельцы "Свободных медиа" обещают в ближайшее время заключить с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Статус олигарха гражданин получает, когда, в частности, оказывает значительное влияние на СМИ.

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