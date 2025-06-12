Порошенко просит новые фортификации, хотя до сих пор не наказан за хищение старых – «Сталкер»

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Об этом заявил военный Алексей «Сталкер».

По словам военного, Порошенко призывает власть «усилить, углубить, распространить» защитные сооружения по всей линии фронта, а также создать горячую линию для расследования возможных нарушений в их строительстве. Однако, эти заявления являются «циничными», поскольку вся страна помнит тотальный провал программы строительства оборонительных рубежей при его президентстве.

«Вместо того, чтобы требовать строительство новых фортификаций, Порошенко должен отсидеть за хищение миллиардов гривен на старых», - отмечает Алексей «Сталкер».

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В этом контексте «Сталкер» напоминает о провальном проекте строительства стены на границе с рф.

«Когда путин напал на Украину 11 лет назад, Порошенко выбрали президентом. Первым делом, «гетман» объявил строительство века - возведение «Большой стены Порошенко-Яценюка», которая должна была сдерживать наступление агрессора на границе с нашим государством. На данный пиар-проект было потрачено 3 млрд (!) грн бюджетных средств. Деньги на стену разворовали, а страна, взамен получила дорогую пиар-кампанию Порошенко и несколько километров дешевого забора, поросшего бурьяном», - отмечает военный.

«Сталкер» также рассказывает о проекте строительства оборонительных рубежей во время каденции Порошенко и называет их неэффективным.

«Вместо строить их (оборонительные рубежи - прим. ред) на востоке, «гетман» перерезал несколько красных ленточек в Житомирской области и торжественно заявил, что страна защищена фортификационными сооружениями уже на 80%. Кто воевал с 2014 года, помнит, что абсолютное большинство укреплений были построены либо силами армии под собственные задачи, либо - централизованно в недостаточном количестве недостаточного качества и их польза была минимальной. Оказалось, что «линия обороны», о которой отчитывался Порошенко, существовала только в телесюжетах его «5 канала», - пишет военный.

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Зато, по словам Алексея «Сталкера», реальной была «дырявая госграница», через которую кумовья Порошенко Свинарчуки перегоняли контрабандой из россии «металлолом, который потом по космическим ценам продавали нашему Укроборомпрому».

«Провалил Петр Алексеевич и защиту складов с боеприпасами. Например, после оккупации Крыма один из крупнейших складов в Харьковской области (город Балаклея) решили не перевозить подальше от российской границы. Боеприпасы лежали под открытым небом до момента взрыва в 2017 году. Именно во времена Порошенко взорвались 6 (!) военных складов. В воздух взлетело 210 тысяч тонн боеприпасов - 40% всех запасов боеприпасов Украины. Для сравнения, за пять лет войны, пока «сивочолый» руководил страной, на боевые действия на Донбассе и разнообразные учения израсходовали всего около 70 тысяч тонн. Поэтому, когда Порошенко начинает рассказывать о новых фортификациях, надо помнить, что он еще за предыдущие не отсидел», - резюмирует военный.

СМИ ранее рассказывали, что дело о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена» рассматривается Высшим антикоррупционным судом Украины. По официальным данным на строительство «Стены» в период с 2015 до 2019 года во времена президентства Порошенко было освоено почти 3 млрд грн.

Как сообщалось, после очередной ракетной атаки на украинские города народный депутат Петр Порошенко призвал предоставить ВСУ ракеты большой дальности. В то же время он во времена своей каденции сам ранее блокировал создание таких вооружений и разваливал обороноспособность страны.

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