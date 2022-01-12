Порошенко рассказал, что возвращается в Украину

Порошенко рассказал, что возвращается в Украину

Экс-президент прилетит из Варшавы.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которому ДБР вручило подозрение о государственной измене, вернется в Украину из-за границы 17 января.

Об этом сообщили в пресс-службе "Европейской Солидарности".

Лидер "ЕС" вернется в Киев самолетом из польской Варшавы, где уже несколько недель.

"Не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", — цитируют Порошенко в пресс-службе политсилы.

Напомним, Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемой "угольнрй госизмене". Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии появилась информация, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство в суд об аресте Порошенко. Впрочем, за несколько дней до нового года прокуратура отозвала ходатайство о содержании под стражей экспрезидента, ДБР отрицает это.

В начале января 2022 года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины. Впрочем, обнародование полного текста определения суда было перенесено на 14 января.

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