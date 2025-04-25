- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4694
- Время на прочтение
- 2 мин
Порошенко рассказывает в Европе о диктатуре в Украине, играя на руку российской пропаганде - эксперт
Петр Порошенко во время визита в Европу делает заявления, вредящие стране, потому что их в своих целях использует российская пропаганда.
По его словам, общаясь с политиками и государственными деятелями из европейских государств, политик движется в контексте российских нарративов, цель которых - настроить западный мир против Украины.
«Лидер самой богатой фракции «Европейская солидарность» отправился в вояж в ЕС с двумя чемоданами: в одном - жалобы на якобы “репрессии” против себя, во втором - заявления, что в Украине “злоупотребляют военным положением”. Фразы о “злоупотреблении военным положением” сразу подхватили на болотах - роспропагандисты рьяно размахивают заявлением Петра перед Вашингтоном: видите, даже внутри Украины считают, что тут не с кем договариваться. За эти слова Порошенко в Москве жмут руку и обнимают, как всегда», - пишет эксперт.
Он отмечает, что Порошенко вместо дипломатической функции доносить позицию Украины до мира, в поездках решает свои личные политические вопросы.
«Доехав в конце концов в Германию на заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО, Порошенко взял слово и высказал критические замечания относительно действий украинской власти», - отмечает эксперт.
По словам Гладких, подобные действия Порошенко носят длительный и системный характер и имеют негативные последствия для Украины.
«Ранее Порошенко даже обращался в Еврокомиссию с просьбой приостановить процедуру вступления Украины в ЕС из-за запрета ему выезда в Лондон на празднование дня рождения сына. То есть он действует по принципу - «чем хуже стране, тем лучше ему». Именно поэтому этими заявлениями Порошенко подыгрывает своему давнему партнеру Путину и пытается испортить отношение к Украине в ЕС».
Как сообщалось, в рамках акции «Сыновей политиков - на фронт!» были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако, из-за его нежелания возвращаться на Родину деньги потратили на ремонт военных авто для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронично назвали "Алешей".