Порошенко рассказывает в Европе о диктатуре в Украине, играя на руку российской пропаганде - эксперт

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По его словам, общаясь с политиками и государственными деятелями из европейских государств, политик движется в контексте российских нарративов, цель которых - настроить западный мир против Украины.

«Лидер самой богатой фракции «Европейская солидарность» отправился в вояж в ЕС с двумя чемоданами: в одном - жалобы на якобы “репрессии” против себя, во втором - заявления, что в Украине “злоупотребляют военным положением”. Фразы о “злоупотреблении военным положением” сразу подхватили на болотах - роспропагандисты рьяно размахивают заявлением Петра перед Вашингтоном: видите, даже внутри Украины считают, что тут не с кем договариваться. За эти слова Порошенко в Москве жмут руку и обнимают, как всегда», - пишет эксперт.

Он отмечает, что Порошенко вместо дипломатической функции доносить позицию Украины до мира, в поездках решает свои личные политические вопросы.

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«Доехав в конце концов в Германию на заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО, Порошенко взял слово и высказал критические замечания относительно действий украинской власти», - отмечает эксперт.

По словам Гладких, подобные действия Порошенко носят длительный и системный характер и имеют негативные последствия для Украины.

«Ранее Порошенко даже обращался в Еврокомиссию с просьбой приостановить процедуру вступления Украины в ЕС из-за запрета ему выезда в Лондон на празднование дня рождения сына. То есть он действует по принципу - «чем хуже стране, тем лучше ему». Именно поэтому этими заявлениями Порошенко подыгрывает своему давнему партнеру Путину и пытается испортить отношение к Украине в ЕС».

Как сообщалось, в рамках акции «Сыновей политиков - на фронт!» были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако, из-за его нежелания возвращаться на Родину деньги потратили на ремонт военных авто для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронично назвали "Алешей".