Порошенко шантажирует бюджет-2026 и срыв переговоров, если ему не дадут места в правительстве, - эксперт

Реклама

Об этом пишет политический эксперт Кирилл Сазонов, который сейчас воюет.

«Ключевое требование Порошенко и его фракции в обмен на разблокирование трибуны и голосование за бюджет-2026 — сделать сивочолого премьером, а также снять санкции и закрыть дело о госпредательстве. Иначе — никакого бюджета и испорченные мирные переговоры», — говорится в посте Сазонова.

Эксперт отметил, что в последние дни Порошенко активно раскачивает ситуацию в парламенте, блокируя трибуну и призывая к отставке правительства. При этом политик пытается выставить себя «спасителем» страны, используя громкие публичные заявления и шантаж власти.

Реклама

«На этой неделе «криголам» активизировался по полной. Перешел от защиты к атаке. Этот сахарный тяжеловес блокировал трибуну Рады с плакатами и криками. Не хотел отставки двух министров, а требовал крови и «все правительство — в отставку!», — пишет автор.

По мнению эксперта, поведение Порошенко не имеет ничего общего с «национальным спасением», о котором он говорит публично.

«Новояз Порошенко в его заявлениях поражает. Он вроде бы говорит о «диалоге национального спасения», а на сивочольном это означает «поторговаться за свои шкурняки, пока страну пытаются разорвать извне»; «вопрос доверия фронта к тылу» означает «надо переписать еще несколько миллионов на сыновей, которые прячутся в Лондоне»; «Ключевыми словами нашего плана являются доверие, справедливость и ответственность» — в переводе с рошеневского на украинский: «снимите с меня санкции, закройте статью о госизмене и дайте премьера, иначе я вам такие мирные переговоры устрою». Вот и весь «план» Петра», — отмечает эксперт.

Сазонов добавляет, что подобный шантаж в момент, когда государство готовит бюджет и ведет сложные международные переговоры, свидетельствует о готовности политика ставить собственные интересы выше национальных — даже несмотря на угрозу внутреннего политического кризиса и риски для оборонного финансирования.

Реклама

Как сообщалось, команда нардепа Петра Порошенко массово размещает публикации в СМИ, чтобы опровергнуть его участие в создании партии регионов Януковича, которая привела к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Таким образом, политика пытаются «отбелить» ко Дню Достоинства и Свободы.