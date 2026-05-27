Порошенко, Тимошенко и Бойко в кабинете Зеленского: что происходило за кулисами встреч

Президент Украины Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая впервые за годы своего правления провел индивидуальные закрытые встречи с лидерами всех парламентских фракций и групп. На разговорах за закрытыми дверями присутствовали также глава Офиса президента Кирилл Буданов, спикер парламента Руслан Стефанчук и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Некоторые политики уже раскрыли первые детали переговоров.

Об этом сообщает «BBC News Украина».

Впервые за семь лет президентства Зеленский провел отдельные 30-минутные встречи с каждым руководителем депутатских фракций и групп.

Реклама

С какими депутатами встретился Зеленский?

Приглашение на разговор с президентом получили восемь народных депутатов:

Петр Порошенко от «Европейской солидарности»;

Юлия Тимошенко от «Батькивщины»;

Александра Устинова от фракции «Голос»;

Олег Кулинич от группы «Доверие»;

Игорь Палица от группы «За будущее»;

Юрий Бойко от группы «Платформа за жизнь и мир»;

Антонина Славицкая от группы «Восстановление Украины»;

Дмитрий Разумков от межфракционного депутатского объединения «Разумная политика».

Журналисты обратилась за комментариями к каждому из участников встреч, однако не все согласились раскрывать детали общения с Зеленским. В частности, в «Батькивщине» подтвердили сам факт встречи Тимошенко с президентом, но от дополнительных комментариев отказались.

Подобную позицию высказал также Палица.

«При всем уважении к Вашему изданию, мне нечего сказать по этому поводу. Спасибо и извините», — написал он журналистам.

Реклама

Не стала раскрывать подробности разговора с Зеленским и Славицкая.

«В таком формате общение состоялось впервые. Намерения у всех сторон конструктивные. В то же время, рассказывать какие-то конфиденциальные вещи со встречи неправильно, потому что это может повредить налаживанию конструктивного сотрудничества законодательной ветви власти и президента», — пояснила народный депутат.

Детали встреч Зеленского с депутатами — о чем говорили

В то же время часть народных избранников все же согласилась подробнее рассказать о разговоре с главой государства.

"Это был очень конструктивный диалог, как и всегда. С самого начала создания нашей группы мы поддерживали инициативы президента и курс Украины на евроинтеграцию и продолжим это делать дальше. Сейчас президент эффективно работает на внешнем треке, а мы должны показывать единую позицию в парламенте. Это очень важно для победы», — отметил Кулинич.

Реклама

Он также выразил надежду, что подобный формат коммуникации с президентом продолжится и дальше.

Похожую оценку дал и Бойко. Его встреча с Зеленским началась в 12:30 и, как и остальные переговоры в тот день, длилась около получаса.

«В целом разговором с президентом я доволен. Главный месседж с его стороны: „Парламент должен работать слаженно“. Вопросов как таковых у меня не было. Со своей стороны президент объяснял, каким образом мы движемся к миру, как коммуницируем сейчас с партнерами, когда может быть прекращение огня. Говорили немного и об обороне, здесь уже к обсуждению присоединялся Буданов», — рассказал представитель «Платформы за жизнь и мир».

Зато у Устиновой к президенту было более десятка вопросов. Перед встречей она собрала их у своих коллег по фракции.

Реклама

«Эти вопросы касались неподписанных законопроектов, ротаций, демобилизации, хода переговоров… Это моя первая встреча с президентом в таком формате, поэтому я зашла и сказала сразу, что у меня к нему есть много вопросов, которые я хочу задать. Он спокойно сказал: „Давайте“, — и, наконец, на все дал ответы. Это был честный разговор, конструктивный. В некоторых моментах к нашему диалогу присоединялся Буданов», — отметила представительница фракции «Голос».

Порошенко также публично упомянул о своей встрече с Зеленским, хотя и довольно кратко.

«Наконец впервые за много лет состоялась наша встреча с президентом Владимиром Зеленским с глазу на глаз. Ее инициировала „Европейская Солидарность“ на согласительном совете и важно, что у президента нас услышали. В условиях, когда Украина ведет войну за выживание, диалог с парламентом и восстановление его субъектности является важным. Слишком много вызовов, которые можно преодолеть только совместно«, — подчеркнул лидер „Европейской Солидарности“ в своей заметке в соцсетях.

Также он сообщил, что договорился с Зеленским о регулярных встречах в таком формате и поддержании постоянного диалога.

Реклама

Критика встреч президента с депутатами — что не так

Сами персональные встречи Зеленского с руководителями парламентских фракций и групп вызвали заметный резонанс — прежде всего среди народных депутатов. Причиной дискуссий стал не только тот факт, что президент впервые выбрал такой формат общения с парламентом, но и время проведения разговоров. Встречи проходили непосредственно во время пленарного дня, когда Верховная Рада должна была рассматривать и принимать законопроекты.

"В результате этих безудержных порывов демократии отменили один из двух теоретически результативных пленарных дней и надеемся, что за завтра Рада успеет проголосовать кучу законов, где еще 100500 правок. Стратегия просто обречена на победу… как минимум над здравым смыслом», — иронично написал об этом нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Впрочем, на Банковой журналистам заявили о «традиционном несогласии с Железняком» и отметили, что речь шла именно о встречах с руководителями фракций и групп, а их временное отсутствие в зале заседаний ВР «не влияет грандиозно на голосование».

Часть участников встреч также не увидела проблемы в выбранном для них времени.

Реклама

«Когда удобно было президенту, тогда встречу и назначили. Не вижу в этом проблемы», — подчеркнул Кулинич.

«В целом у президента очень напряженный график, поэтому здесь главное — не когда именно мы с ним встретились, а что в принципе мы получили возможность для такой встречи. Тем более, что она очень нужна, потому что ситуация в стране сейчас напряженная и сложная», — отметил Бойко.

«Почему встречу собрали именно во время пленарной недели? Возможно, потому что не все главы фракций в Киеве постоянно. Большой проблемы в том, что это было в сессионный день, не вижу», — добавила Устинова.

Напомним, вечером 26 мая стало известно, что Зеленский провел ряд отдельных встреч с лидерами парламентских фракций и групп вместо общего совещания, что участники оценили как эффективный формат. В частности, Порошенко сообщил о договоренности делать такой диалог регулярным для совместного преодоления вызовов в условиях войны.

Реклама

Новости партнеров