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Порошенко высказался по поводу скандального законопроекта о мобилизации

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Порошенко высказался по поводу скандального законопроекта о мобилизации

Петр Порошенко / Фото: Facebook / Петр Порошенко

Порошенко заверил, что на 100% готов поддержать президента Зеленского в вопросе мобилизации.

Пятый президент Украины и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко рассказал о своем отношении к скандальному законопроекту, предусматривающему усиление мобилизации.

Об этом он сказал в интервью на канале "Прямой".

"Чем же мы должны руководствоваться сейчас при определении, обсуждении параметров мобилизации, которую должен внести президент. Просто не надо у президента забирать полномочия. Не надо никому одеяло тянуть на себя. И мы 100% готовы поддержать президента. И не дадим разрушать обороноспособность бессмысленными абсолютно, дискредитирующими украинское государство, дестабилизирующими украинское общество абсолютно неприемлемыми инициативами", – сказал Порошенко.

По его мнению, законопроект должен укрепить обороноспособность государства, основываться на справедливости, Конституции и законах, а также защищать права граждан и четко понимать последствия для экономики.

"Итак, Кабмин должен отозвать дискредитированный законопроект. Нам нужно объединиться – обществу, власти и армии, и продемонстрировать, что мы способны решать проблемы", – убежден пятый президент.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

Также ТСН.ua проанализировал все скандальные инициативы в новом законопроекте о мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
2645
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