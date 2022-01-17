Порошенко заснул прямо на заседании суда (видео)

Похоже, что перелет и насыщенный событиями на утро утомили Петра Порошенко.

Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, вернувшийся сегодня в Украину, уснул во время заседания в Печерском районном суде.

Инцидент попал на видео.

Во время выступления своего адвоката Порошенко закрыл глаза, подперев голову кулаком. Еще через несколько секунд экс-президент резко опустил голову, на мгновение задремав. Журналисты "поймали" этот момент на видео. Похоже, что перелет и насыщенный событиями на утро утомили Петра Порошенко.

Порошенко заснул на заседании суда

Напомним, в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене.

Экс-президент пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт. Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили.

В 14:00 в Печерском райсуде Киева после перерыва продолжилось заседание по делу Порошенко. Пока что суд до сих пор рассматривает законность вручения подозрения пятому президенту.

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