Гарантии безопасности для Украины фактически существуют только в формате 5 статьи НАТО, однако США не поддерживают вступление Украины в Альянс и не предоставляют собственных гарантий, поскольку не хотят прямого конфликта с РФ.

Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

«О каких таких американских гарантиях безопасности идет речь? Их не существует в природе, это очередной фантом, вымысел. Мы просим непонятно что, непонятно у кого», — заявил он.

В то же время журналист отметил, что подобные заявления делаются, скорее, для внутренней аудитории.

«А просим, чтобы Зеленский мог выступать с такими заявлениями и какие-то обнадеживающие слова людям говорить. Я всегда считал, что есть гарантии безопасности в виде статьи 5 НАТО, но американцы нас при этом не пускают в НАТО», — подчеркнул Портников.

Он также добавил, что США могут даже давать заверения России по Украине.

Они даже готовы дать гарантии Путину, что Украина не будет членом НАТО. Спойлер — Путину плевать на эти гарантии, потому что если Трамп даже отдаст те гарантии и подпишется ему кровью где-то на манжетах, Путин все равно ему не поверит по той же причине, по которой он не верил Ангеле Меркель», — сказал журналист.

Портников напомнил о позиции бывшего канцлера Германии.

«Владимир, пока я федеральный канцлер, Украина не станет членом НАТО. Не волнуйся, твоя безопасность совершенно не зависит от Украины. Не трогай Украину», — вспоминал он слова Меркель.

«Ангела, ты же не вечно будешь федеральным канцлером», — ответил ей Путин, по словам журналиста.

Он обратил внимание, что Меркель занимала должность почти 20 лет, в то время как политические горизонты других лидеров значительно короче.

«И Меркель была федеральным канцлером почти 20 лет, а Трампу осталось три года. И причем два года из трех он может править с оппозиционным конгрессом, который примет, возможно, какой-нибудь билль о принятии Украины в НАТО», — отметил Портников.

Журналист также поставил под вопрос долгосрочный вес любых гарантий от действующей администрации США.

«Более того, Трамп вообще в таком возрасте, что трудно надеяться, что он долго просуществует в политике, просто по физиологическим причинам. И какие гарантии от Трампа могут быть интересны, если он — руководитель демократического государства?» — сказал он.

Журналист заявил, что эти гарантии могут рассматриваться только в том случае, если Трамп совершит государственный переворот и станет «королем» США.

«Вот, если Трамп совершит в Соединенных Штатах переворот и станет королем США, то Путин будет уверен, что потом трон следует Трамп-младший, хотя и в этом нет уверенности. А если этот монарх будет не так дружелюбен к России, как его отец? — добавил Портников.

Он подчеркнул противоречивость подхода США.

«То есть все бред и мы же говорим не об этом, а о том, что Трамп не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, чтобы не войти в прямой конфликт с РФ. Он не хочет сейчас давать нам гарантии безопасности, чтобы не входить в прямой конфликт с Российской Федерацией, но может предоставить нам гарантии безопасности на будущее, чтобы войти в прямой конфликт с РФ, если она еще раз на нас нападет. Вам не кажется, что в этом есть абсолютная шизофрения?» — заметил он.

По словам Портникова, позиция США выглядит нелогичной.

«Если Трамп не боится прямого конфликта с Российской Федерацией, то он может и в НАТО принять нас, и сейчас нам гарантии безопасности дать. А если он боится прямого конфликта с РФ, то никаких гарантий безопасности, которые под собой представляли бы опасность прямого конфликта двух наибольших ядерных сверхсиль современности, он не может дать», — пояснил он.

Журналист подчеркнул, что фактических гарантий пока нет.

«И этих гарантий безопасности еще нет. Нельзя дать то, чего нет. А есть ситуация, когда ты боишься дать то, чего нет тем, кто не знает, что ты хочешь им дать», — отметил он.

В заключение Портников использовал образное сравнение.

«Поэтому это Лилипутия и Блефуску (два вымышленных островных государства из романа Джонатана Свифта „Мандры Гулливера“ — ред.), возникает только вопрос: В какой мы роли и с какого конца мы разбиваем это несчастное яйцо?» — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения госсекретаря США Марко Рубио во «лжи» по поводу требований Вашингтона вывести украинские войска из Донбасса для получения американских гарантий безопасности.

Мы ранее информировали, что государственный секретарь США Марко Рубио официально отрицает информацию о том, что американская сторона выдвигает Владимиру Зеленскому требование вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.