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Портников: главная опасность – не разговор Трампа с Путиным, а то, что будет после нее
Виталий Портников предостерег, что разговор Трампа с Путиным может иметь последствия для Украины. На кону помощь и курс американской политики.
Хотя раздражение Дональда Трампа из-за действий России является важным фактором в контексте войны в Украине, этого недостаточно для реального завершения конфликта.
Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.
Он отметил, что важно не переоценивать роль эмоций американского президента:
"Раздражение Трампа - это, конечно, важно с точки зрения того, что будет происходить в российско-украинском конфликте в последующие месяцы и годы. Однако этого недостаточно, чтобы говорить о перспективе реального завершения войны", - подчеркнул он.
Политкомментатор также выразил надежду, что запланированный на понедельник телефонный разговор между Трампом и Путиным не приведет к "катастрофическим политическим последствиям" для Украины и ее союзников в Европе.
"Самым вероятным результатом этого разговора может стать договоренность о личной встрече двух президентов", - считает он.
Впрочем, Портников предполагает, что Владимир Путин может избегать такой встречи, чтобы не давать прямых ответов Трампу. И в этом контексте, считает эксперт, особую тревогу вызывает не сам разговор, а поведение Трампа после нее.
"Не попытается ли Трамп временно заблокировать новую помощь Украине, чтобы не раздражать Путина и не разрушить возможность личной встречи?" – риторически спрашивает Портников.
Напомним, Украина ожидает телефонного разговора Зеленского и Трампа. Лидеры должны обсудить вопросы войны и мира.