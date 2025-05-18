Портников: главная опасность – не разговор Трампа с Путиным, а то, что будет после нее

Виталий Портников.

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Хотя раздражение Дональда Трампа из-за действий России является важным фактором в контексте войны в Украине, этого недостаточно для реального завершения конфликта.

Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Он отметил, что важно не переоценивать роль эмоций американского президента:

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"Раздражение Трампа - это, конечно, важно с точки зрения того, что будет происходить в российско-украинском конфликте в последующие месяцы и годы. Однако этого недостаточно, чтобы говорить о перспективе реального завершения войны", - подчеркнул он.

Политкомментатор также выразил надежду, что запланированный на понедельник телефонный разговор между Трампом и Путиным не приведет к "катастрофическим политическим последствиям" для Украины и ее союзников в Европе.

"Самым вероятным результатом этого разговора может стать договоренность о личной встрече двух президентов", - считает он.

Впрочем, Портников предполагает, что Владимир Путин может избегать такой встречи, чтобы не давать прямых ответов Трампу. И в этом контексте, считает эксперт, особую тревогу вызывает не сам разговор, а поведение Трампа после нее.

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"Не попытается ли Трамп временно заблокировать новую помощь Украине, чтобы не раздражать Путина и не разрушить возможность личной встречи?" – риторически спрашивает Портников.

Напомним, Украина ожидает телефонного разговора Зеленского и Трампа. Лидеры должны обсудить вопросы войны и мира.