Портников назвал единственный путь к миру с Россией

Война в Украине / © ТСН.ua

Уничтожение экономики Российской Федерации, в частности через удары Сил обороны Украины по ее нефтеперерабатывающему потенциалу, является единственным путем к миру.

Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, достичь мира через дипломатические договоренности с россиянами невозможно. Это можно сделать, считает журналист, уничтожая украинской силой российскую экономику.

Второй составляющей «мирного плана» от Виталия Портникова является создание условий для уничтожения российских агрессоров на украинской земле, чтобы таким образом уничтожать демографический фонд Российской Федерации.

«Это вообще очень важно на будущее: уничтожить как можно больше потенциальных агрессоров. Не дать возможности россиянам думать, что они могут мобилизовать людей до последнего россиянина», — сказал он.

Журналист отметил, что мобилизационный потенциал россиян на самом деле не такой уж и большой, поэтому они и не решаются проводить массовую мобилизацию.

«Для большинства россиян это война в телевизоре, а тех, кого они могут мобилизовать за деньги, оказывается не так и много», — пояснил он.

Напомним, народный депутат Роман Костенко, который является секретарем парламентского оборонного комитета, считает нынешний момент худшим с начала 2022 года для переговоров по миру.