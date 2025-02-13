Если украинское государство исчезнет с политической карты мира или станет частью влияния Российской Федерации, никаких выборов в Украине может больше не состояться от слова вообще. Это если мы не будем считать выборами происходящее в соседних России и Беларуси. Именно такую судьбу готовит для нас Путин, и именно этого он будет добиваться во время своих дальнейших консультаций с Дональдом Трампом.

Об этом написал журналист Виталий Портников в своей колонке на "Эспрессо".

"Главной задачей американского президента является сделать так, чтобы люди не гибли на войне. А как там они будут жить, смогут ли они выбирать свою власть, на каком языке они будут говорить, и где они будут вообще проживать, — это уж точно не зона ответственности американского президента. Но это наша с вами зона ответственности., – подчеркнул он.

А именно такое происходит, когда происходит развал фронта, когда происходит деградация общества, когда происходит все, что готовит Российская Федерация как следующий акт украинской драмы.

Именно поэтому национальное единство является важнейшим лекарством против тех болезней, которые для нас готовит враг и важнейшим инструментом поддержания взаимопонимания в обществе. в журналист.

Он добавляет, что на Западе очень много людей с радостью избавились бы от украинской проблемы, как именно того неприятного обстоятельства, которое мешает восстановить хорошие связи с Российской Федерацией и танцевать на 9 мая на красной площади. Но вместо этого мы видим совершенно безответственную логику подготовки к электоральному процессу.

"Вроде бы мы и не понимаем, что вся эта борьба за выборы во время войны не имеет никакой перспективы, потому что, как правило, в послевоенной стране политическая элита обновляется досконально. И нет никакого смысла думать о том, кто и где имеет больший рейтинг в ситуации, когда украинские настроения будут четко обновлены. осознать, чтобы не создавать себе иллюзий на пустом месте», – утверждает Виталий Портников.

Поэтому задача всей украинской политической элиты и прежде всего власти, продолжает он, состоит не в том, чтобы без устали готовиться к электоральному процессу. А чтобы сделать все, что зависит от власти и каждого из нас для спасения украинской государственности.

"Для того чтобы Украина продолжила существовать. Для того, чтобы украинцы, которые, очевидно, устали в эти годы войны и опасения, что она будет продолжаться и продолжаться, боролись с врагом, а не друг с другом", – говорит журналист.

Потому что, как точно сказали с трибуны Европейского парламента: "Враг, он в Кремле и там и будет оставаться еще долгие непростые годы противостояния". Даже при условии окончания активной фазы боевых действий в определенный момент, диверсии, террор, попытки дестабилизировать Украину будут продолжаться еще с большей интенсивностью, чем это происходит сегодня.

"Бораться за власть и за электоральные перспективы в этой ситуации – это абсолютно безответственный подход к современному положению дел в государстве и к его будущему", – говорит Портников.

По его словам, указ о санкциях против Порошенко, который сейчас находится на рабочем столе президента Украины, с точки зрения логики выживания Украины никогда не должен быть подписан. Однако больших надежд на это нет, констатировал журналист, потому что раньше уже были ситуации, когда власть действовала вопреки логике даже собственных, не только государственных интересов, а не пытаясь ответить на эти вызовы, которые стоят перед всеми нами.

Ранее Портников сказал, что президент США Дональд Трамп признает конфиденциальные контакты с российским главой Владимиром Путиным, о которых ничего не говорит Кремль. И не стоит рассчитывать, что в своем диалоге с кремлевским диктатором лидер Штатов будет прислушиваться к мнению президента Украины Владимира Зеленского или европейских лидеров.

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