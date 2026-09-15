Портников назвал главный интерес Украины на промежуточных выборах в США

Конгресс США / © Associated Press

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Для Украины ключевым результатом промежуточных выборов в США должно стать не самое партийное большинство в Конгрессе, а готовность законодателей поддерживать Киев, взаимодействовать с президентом США и влиять на его решение о войне.

Такую позицию в эфире Эспрессо озвучил журналист Виталий Портников.

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По его словам, после промежуточных выборов для Украины особое значение будет иметь не соотношение республиканцев и демократов в Конгрессе, а его способность влиять на политику Вашингтона по отношению к российско-украинской войне.

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«Я думаю, что нам потребовался бы конгресс, который мог бы сотрудничать с президентом Соединенных Штатов с точки зрения победы Украины. Настоящий конгресс уже принял Акт о поддержке Украины, который предусматривал возобновление нам финансовой помощи. Будем надеяться, что новый состав конгресса продолжит эту линию», — сказал журналист.

Портников также отметил, что решение в поддержку Украины принималось даже в условиях республиканского большинства. В частности, это происходило, несмотря на позицию отдельных представителей руководства Конгресса.

«Как вы видите, даже при республиканском большинстве можно было принять такой законопроект, даже когда спикер не хотел ставить его на голосование. Этот сенат еще до промежуточных выборов принял закон Линдси Грэма», — отметил Портников.

Поэтому, подчеркнул журналист, Украине не следует рассматривать предстоящие выборы в США исключительно из-за противостояния двух главных партий.

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«Нужно иначе задавать вопрос: не какая партия должна победить на выборах, чтобы нам было лучше, а с каким именно конгрессом нам нужно сотрудничать, чтобы он мог сотрудничать с президентом Соединенных Штатов с точки зрения помощи Украине и чтобы президент США не мог игнорировать точку зрения своих парламентариев. Вот что самое важное в этой ситуации», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал американцев поддержать республиканцев, пообещав им единовременную выплату в $5 000.

Позже спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для реализации предложения президента Дональда Трампа по выплате каждому взрослому гражданину страны по $5000 потребуется одобрение Конгресса.

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