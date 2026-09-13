Портников назвал главный удар Путина: Россия хочет заставить Европу отказаться от Украины

Путин / © Associated Press

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Россия не имеет ресурсов, сравнимых со совокупными возможностями Запада, поэтому Кремль может искать другой способ изменить ход войны.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист Виталий Портников.

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По его словам, даже если полномасштабная война будет продолжаться до 2028 года, ее завершение не будет означать окончательное прекращение конфликта между Украиной и Россией. В то же время, истощение ресурсов обеих сторон и масштабные разрушения инфраструктуры могут в определенный момент создать условия для прекращения боевых действий в том или ином формате.

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«На определенном этапе в связи с исчерпанностью возможностей сторон и, возможно, с превращением большего количества крупных городов и в Украине, и в Российской Федерации в инфраструктурные руины может возникнуть реальная возможность для достижения условного перемирия по линии фронта, энергетического или какого-либо морского перемирия», — пояснил он.

Портников отметил, что в современной войне значение боевых действий непосредственно на фронте может постепенно изменяться. В то же время удары по городам и инфраструктуре могут играть все большую роль.

«Может произойти ситуация, когда армии, которая держит фронт, просто некуда будет возвращаться. Да тоже бывает в войнах. Германия в Первую мировую войну капитулировала, когда ни одного иностранного солдата не было на ее территории. То есть бывают разные формы окончания войны», — сказал журналист.

В то же время, Портников обратил внимание на зависимость Украины от военной и финансовой помощи западных партнеров. По его мнению, именно гораздо больший совокупный ресурс Запада создает для России стратегическую проблему.

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«Мы сражаемся за западные деньги с западными ресурсами. Если бы этих денег и ресурсов не было, Российская Федерация давно бы оккупировала территории вплоть до Закарпатской области Украины. Но ресурсов, сравнимых с ресурсами Запада, даже если мы отдельно берем Европейский Союз и Великобританию, у России нет и не будет. И Путин это прекрасно понимает», — подчеркнул Портников.

Именно поэтому, по его оценке, главной задачей Москвы может быть ослабление или прекращение западной поддержки Украины.

«Новая фаза войны, которая сейчас есть, связана не с ударами по украинским городам, а с попыткой запугать европейские города, чтобы отменить поддержку нам. Вот что реально может произойти с точки зрения Путина для перелома войны», — заявил журналист.

Портников считает, что для Кремля настоящим переломным моментом стали бы действия, которые бы заставили европейские государства отказаться от дальнейшей помощи Киеву.

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«Совсем не удары по Киеву и не удары по Луцку, а удары по Варшаве и Парижу, диверсии в Берлине и Дрездене. Вот что важно для России в этой ситуации, чтобы переломить ситуацию. И вот на что они пока полноценно не отважились», — сказал он.

Даже при прекращении боевых действий на основе договоренности о перемирии противостояния, по мнению Портникова, не завершится окончательно.

Сам конфликт может продолжаться еще долгое время. Украинцам нужно принять то, что им, их детям и внукам придется жить в такой ситуации. Будет какая-то линия столкновения, будут временные договоренности, будут нарушения перемирия», — отметил журналист.

По словам Портникова, даже без масштабной войны между сторонами могут проходить периодические удары и появляться новые жертвы. Долгое противостояние, по его мнению, может стать реальностью для последующих поколений.

Ранее сообщалось, что Россия использует дипломатическую активность в качестве инструмента информационной войны, пытаясь повлиять на поддержку Украины и позицию Соединенных Штатов.

Мы ранее информировали, что в США и Европе сомневаются, что к весне 2027 года диктатор Путин будет готов к настоящим переговорам о мире.

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