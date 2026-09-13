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Портников назвал главный удар Путина: Россия хочет заставить Европу отказаться от Украины
Москва будет стремиться запугать европейские страны, чтобы добиться сокращения или прекращения поддержки Украины.
Россия не имеет ресурсов, сравнимых со совокупными возможностями Запада, поэтому Кремль может искать другой способ изменить ход войны.
Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист Виталий Портников.
По его словам, даже если полномасштабная война будет продолжаться до 2028 года, ее завершение не будет означать окончательное прекращение конфликта между Украиной и Россией. В то же время, истощение ресурсов обеих сторон и масштабные разрушения инфраструктуры могут в определенный момент создать условия для прекращения боевых действий в том или ином формате.
«На определенном этапе в связи с исчерпанностью возможностей сторон и, возможно, с превращением большего количества крупных городов и в Украине, и в Российской Федерации в инфраструктурные руины может возникнуть реальная возможность для достижения условного перемирия по линии фронта, энергетического или какого-либо морского перемирия», — пояснил он.
Портников отметил, что в современной войне значение боевых действий непосредственно на фронте может постепенно изменяться. В то же время удары по городам и инфраструктуре могут играть все большую роль.
«Может произойти ситуация, когда армии, которая держит фронт, просто некуда будет возвращаться. Да тоже бывает в войнах. Германия в Первую мировую войну капитулировала, когда ни одного иностранного солдата не было на ее территории. То есть бывают разные формы окончания войны», — сказал журналист.
В то же время, Портников обратил внимание на зависимость Украины от военной и финансовой помощи западных партнеров. По его мнению, именно гораздо больший совокупный ресурс Запада создает для России стратегическую проблему.
«Мы сражаемся за западные деньги с западными ресурсами. Если бы этих денег и ресурсов не было, Российская Федерация давно бы оккупировала территории вплоть до Закарпатской области Украины. Но ресурсов, сравнимых с ресурсами Запада, даже если мы отдельно берем Европейский Союз и Великобританию, у России нет и не будет. И Путин это прекрасно понимает», — подчеркнул Портников.
Именно поэтому, по его оценке, главной задачей Москвы может быть ослабление или прекращение западной поддержки Украины.
«Новая фаза войны, которая сейчас есть, связана не с ударами по украинским городам, а с попыткой запугать европейские города, чтобы отменить поддержку нам. Вот что реально может произойти с точки зрения Путина для перелома войны», — заявил журналист.
Портников считает, что для Кремля настоящим переломным моментом стали бы действия, которые бы заставили европейские государства отказаться от дальнейшей помощи Киеву.
«Совсем не удары по Киеву и не удары по Луцку, а удары по Варшаве и Парижу, диверсии в Берлине и Дрездене. Вот что важно для России в этой ситуации, чтобы переломить ситуацию. И вот на что они пока полноценно не отважились», — сказал он.
Даже при прекращении боевых действий на основе договоренности о перемирии противостояния, по мнению Портникова, не завершится окончательно.
Сам конфликт может продолжаться еще долгое время. Украинцам нужно принять то, что им, их детям и внукам придется жить в такой ситуации. Будет какая-то линия столкновения, будут временные договоренности, будут нарушения перемирия», — отметил журналист.
По словам Портникова, даже без масштабной войны между сторонами могут проходить периодические удары и появляться новые жертвы. Долгое противостояние, по его мнению, может стать реальностью для последующих поколений.
Ранее сообщалось, что Россия использует дипломатическую активность в качестве инструмента информационной войны, пытаясь повлиять на поддержку Украины и позицию Соединенных Штатов.
Мы ранее информировали, что в США и Европе сомневаются, что к весне 2027 года диктатор Путин будет готов к настоящим переговорам о мире.